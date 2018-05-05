84-летний афонский старец рассказал о своем отшельничестве в скалах Карули

84-летний старец Арсений живет в пещере, перед которой соорудил из камней и земли каливу для защиты от холодных зимних ночей. О нем рассказывает Йоргос Теохарис.

"Старец живет здесь зимой, так как в пещерном туннеле невозможно пребывать из-за влаги. Я встретил его в монастыре Великой Лавры в праздник святого Афанасия Афонского, он стоял возле кафедрального собора монастыря в углу с четками и тихонько молился.

Было в четыре часа утра, праздничное бдение подходило к концу. Я никогда его не видел раньше, но нельзя было не обратить внимание на свечение, которое исходило из его лица, и то спокойствие и чистоту, которое оно выражало. Подошел и попросил у него благословения, представился и попросил его рассказать о своей жизни

Он рассказал, что живет не здесь, а в Карули уже шестьдесят лет.

Каждый, кто знает, что такое «ужасные» отвесные скалы Карули, удивляется, как может человек там жить, а тем более в таком возрасте. Цепи, закрепленные в скалах, - единственный способ для монаха, чтобы подняться к скитам. Самые "дикие" отшельники Афона живут здесь. Они живут с небольшим запасом сухарей и консервов, которые поднимают в корзине, привязанной к веревке, соединяющей скалы Карули с остальной частью Афона.

"Коврик, немного досок, которые образуют его кровать, книги Святого Письма - достаточно, чтобы жить здесь," – утверждает старец.

Свой выбор стать аскетом он сделал в возрасте двадцати двух лет, оставив семью и друзей, и отправился в самую пустынную часть горы Афон. Его орудие - четки. Наиболее впечатляющим является то, что 84-летний монах поднимается на Карули почти ежедневно «путем мученичества», поддерживаемый цепями, и таким образом прибывает в свое убежище".

vimaorthodoxias.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".