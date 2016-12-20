В Греции обсуждают историю о 12-летнем мальчике, который стал послушником на Святой Горе Афон

В Греции активно обсуждают историю о 12-летнем Михалисе Перлеа, который ушел послушником на Святую Гору Афон.

История 12-летнего Михалиса была освещена в итальянских, румынских и греческих СМИ.

Мальчик родился на Крите в румынской семье. Семья переехала в Италию, где ребенок, начиная с 5 лет помогал во время богослужений епископу.

Однажды он познакомился с афонскими монахами Герасимом и Даниилом. Узнав от них о румынском ските Продрома, Иоанна Предтечи, мальчик решил отправиться на Афон.

Семьей мальчика стали монахи монастыря Иоанна Предтечи. Грусть по родителям ему помогает преодолевать молитва Богородице.

"Отец Герасим рассказал мне об Афоне, и я решил приехать.Мать Богородица утешает меня и моя ностальгия по матери ослабевает. Я должен выучить греческий любой ценой", - говорит 12-летней Михалис.

Сейчас Михалис изучает греческий язык, после чего будет обучаться по программе гимназии. Он облачен в одежду послушника, которую специально сшили для него в скиту.

Греческое общество разделилось в своем мнении, обсуждая этот случай. Одни восхищаются поступом мальчика, другие призывают вмешаться в ситуацию представителей закона и порядка.

Вместе с тем, важно уточнить, что Михалис Перлеа учится в Афониаде - пансионе для мальчиков, где ученики пребывают на полном обеспечении. По окончании афонской школы дети получают атестат о среднем образовании, который признается в странах ЕС и начальное богословское образование, что дает право поступления без экзаменов на гуманитарный факультет в Греции и на Кипре.

По материалам греческих СМИ

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".