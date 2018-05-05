Святой Николай и Афон: икона с устрицей и чудесное спасение монахов от голода во время войны

В день святителя Николая состоялись панигеры в афонских монастырях Ставроникита и Григориат.

Ставроникита

Собор монастыря Ставроникита посвящен святителю Николаю. В этом храме находится чудотворная икона «Никола Устричный». Икона интересна тем, что на ней до сих пор находятся прилипшие ракушки.

Согласно преданию, икона была брошена в море и была чудесно обретена рыбаками. К лику Николая Чудотворца прикипела раковина, которую хотели удалить, поэтому икона немного повреждена.

Патриарх Иеремия, который в это время обновлял обитель, думал вновь освятить её в честь Предтечи Иоанна. Но благодаря чудесному обретению, освятил в честь святителя Чудотворца Мирликийского.

По некоторым данным икона пробыла в море возле Афона не менее семи веков, может из-за иконоборцем в IX столетии. Также она могла оказаться в море во время ограблений обителей.

Раковину, которая была снята с иконы, не выбросили: на одну створку стали класть часть Богородичной просфоры. Из другой изготовили панагию Вознесения Христова. Панагию подарили Патриарху Иову, получившему это сан после Константинопольского Собора. До этого все Московские владыки носили чин митрополитов. Драгоценная панагия была реликвией, которую Патриархи передавали один другому. Во время богоборчества святыня пропала.

Григориат

Святыня хранится в соборном храме монастыря Григориат. Образ почитаем издавна.

С именем святителя Николая здесь связано чудесное спасение братии монастыря от голода в зиму немецкой оккупации 1940-1941 года.

В кладовых монастыря закончился хлеб. К монахам подошел неизвестный им старый священник и спросил, что они делают и где их хлеб.

Монахи подтвердили, что это последние зерна. Неизвестный священник взял в руки немного хлебных зерен, благословил и бросил на последний хлеб. Благословил четыре стороны света, монастырь, море. Монахи спросили священника откуда он и предложили хлеба и оливок.

- Издалека, из Мир Ликийских, ответил он.

Один монах принес ему угощение, но старец стал невидим. Благословленного хлеба хватило до нового урожая.

По материалам из открытых источников