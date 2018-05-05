19 фактов о святом Николае Чудотворце

19 декабря Православная Церковь празднует день святителя Николая Мирликийского. Мы собрали некоторые факты о святом чудотворце.

1. Родился около 260 года в городе Патаре Ликийской области. Был единственным сыном благочестивых Феофана и Нонны, давших обет посвятить ребенка Богу. Мать после родов исцелилась от болезней. Новорожденный младенец во время крещения сам простоял на ногах три часа. Начал постится сразу же, принимая молоко матери по средам и пятницам, лишь один раз.

2. Стал архиереем в возрасте 35-40 лет. До этого его дядя епископ Патарский Николай посвятил в чтецы, затем возвел в сан священника. Проживал на территории современной Турции.

4. Был крепким мужчиной, ростом примерно 1 м 68 см, с высоким лбом, выступающими скулами и подбородком, носом, «стремящимся к орлиному», карими глазами и смуглой кожей (По данным Манчестерского университета, ученые которого в 2009 году реконструировали по мощам внешность).

5. В Патарах отца трех дочерей нужда привела к ужасной мысли - пожертвовать их честью, чтобы появились деньги и можно было выдать девушек замуж. Святитель Николай через окно бросил три мешочка с золотом и освободил семейство от духовной гибели. А по другим версиям - высыпал деньги в обувь или в трубу, откуда они попадали в три развешенных носочка.

6. Совершая паломничество в Иерусалим успокоил разбушевавшееся море. По его молитве воскрес корабельщик-матрос, упавший с мачты и разбившийся насмерть.

7. Дал оплеуху епископу перед императором Константином. За то, что Арий нес ересь и отвергал Божество и предвечное рождение от Бога Отца Сына Божия и учил, что Христос есть только высшее творение. На I Вселенском Соборе участвовало 318 епископов, среди которых был Николай Чудотворец.

8. Один вор ставил святому свечи и просил помощи в воровстве. Удачу он приписывал помощи Николая. Но однажды удача отвернулась и убегая от людей он увидел труп лошади на которой ползали черви и из которой тёк гной. В страхе вор забрался в гниющее чрево. Преследователи ушли. А вору явился святитель Николай: «Как тебе здесь?» «Я едва жив от смрада!» - ответил несчастный. На что святой сказал: «Вот так мне смердят твои свечи».

9. Удержал меч палача и спас от смерти трех невинно осужденных.

10. В IV веке Ликия была доведена до разорения и голода. По просьбе святителя император уменьшил подать в 100 раз и подписал соответствующую грамоту. Тут же чудесным образом грамота оказалась в Мирах и была обнародована. На следующий день, когда император попытался изменить указ, святитель сказал, что он уже вступил в силу. От Ликии от Константинополя было 6 дней пути. Через две недели посланники подтвердили, что грамота императора была в Ликие в день, когда была подписана.

11. Отошел к Богу в возрасте 70-80 лет и был погребен в соборной церкви города Миры. В 1087 году итальянские моряки украли мощи святителя Николая. Так появился праздник Николы Летнего. Это событие называют перенесение в город Бар (Бари), празднуют 9 (22) мая. Мощи нетленнымы и источают миро, от которого исцелилось множество людей. В Венеции хранится та часть святых останков, которых не хватает в Бари.

12. Прославился как скорый помощник и великий угодник Божий, поэтому в народе его называют Николаем Угодником. Покровитель путешественников и мореплавателей. Защитник простых людей, торговцев, опекун бедных, сирот и маленьких детей.

13. Первое чудо свт. Николая на Руси связано с образом Николы Мокрого - спасение святителем утонувшего младенца. Великий чудотворец, услышал скорбные молитвы родителей, потерявших единственного наследника. Младенца живым и невредимым нашли утром на хорах храма святой Софии перед чудотворным образом святителя Николая. Древняя икона находилась в Киеве в Никольском приделе. В 1943 году она исчезла. Образ Николы Мокрого через Польшу попал в Америку и находится в Троицком храме в Бруклине.

14. В подражание помощи трем девушкам, которых святой Николай помог выдать замуж, в XVI веке в Северной Германии и Нидерландах возникла традиция делать рождественские подарки детям. Считалось, что их подбрасывает святитель Николай, именуемый на Западе Санта-Клаусом.

15. Иконы Николы «зимнего» и «вешнего» различаются. Николай I заметил, что его небесный покровитель изображен на иконе без головного убора. С тех пор на некоторых иконах Николай Чудотворец изображается в епископской митре - это Никола Зимний.

16. На Полтавщине в ХVII веке, на пне, в лесу, явилась икона святителя Николая. Святую находку трижды переносили в церковь, но она вновь возвращалась. В 70-х годах XVII ст на месте обретения воздвигли Никольскую церковь, а в 1794-м - каменную. Древний пень, на котором была обретена Диканская чудотворная икона, и сегодня находится под престолом. А образ хранится в фондах Полтавского краеведческого музея.

17. Чумаки своим покровителем считали святого Николая. Весной они отправлялись в путь, а вернуться старались до 6 декабря, до Дня Святого Николая по старому стилю.

18. В Киеве при немецкой оккупации в одной семье умерла мать. Остались трое детей, поклали маму на стол. Что дальше делать - не знают. Знали дети, что по покойникам читать псалмы надо. Псалтири не было, взяли акафист святителю Николаю, стали у мамы в ногах и читают. «Радуйся, неповинных от уз разрешение. Радуйся, и мертвецов оживление…» На этих словах женщина открыла глаза и ожила.

19. Широко известно чудо под названием «Стояние Зои». Юная Зоя в Новый год, оставшись без пары, решила потанцевать с иконой Николая Чудотворца и словно окаменела. Она оставалась живой, ее сердце билось. Зоя простояла с иконой до Пасхи - четыре месяца. В дом пришел старец, спросил: «Устала стоять?» и исчез. Очевидно это был сам Николай Угодник.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".