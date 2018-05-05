Посох паломника: почему на Афоне он необходим

Как известно, ходить с посохом - привилегия епископов и игуменов. Но в первую очередь для духовенства и монашества это богослужебный жезл. Каждому игумену выдается жезл как символ духовной власти. На Святой Горе Афон с посохом же ходят почти все паломники. Посох имеет исключительно практическое назначение, облегчая подъёмы и спуски по горной местности. Если же постучать им, можно отгонать змею.

"У меня установились вполне дружеские отношения с трехметровой змеей. Я работал тогда над переводом «Добротолюбия» недалеко от Хиландара и, как было заведено, вышел перед обедом прогуляться. Она лежала на тропинке и грелась на солнышке. Когда я трижды постучал посохом по земле, она уставилась на меня своим неподвижным взглядом и не шевелилась..." - писал митрополит Диоклийский Каллист (Уэра).

Посохи на Афоне очень популярны. Издавна путники в дальних дорогах пользовались посохом. Это простое изобретение отлично разгружает позвоночник и ноги. При подъеме первые несколько километров преодолеть легко, но если придется идти долго, посох окажется незаменимым.

А если в дороге оступиться, он станет дополнительной опорой. Длину посоха лучше побирать по принципу лыжных палок. А толщина должна быть 2-3 см.

На Святой Горе посохи изготавливают монахи и представлены они в большом разнообразии. Например, крепкое ореховое дререво с железным наконечником - чтобы посох не разбивался о камни.

Если захотите взять посох с собой домой в качестве сувенира, важно помнить, что провезти его удастся только сдав в аэропорту в негабаритный багаж.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

Фото из открытых источников.