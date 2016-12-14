Львовский епископ на Афоне молился за мир в Украине

Епископ Львовский и Галицкий УПЦ Филарет посетил Святую Гору Афон.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" со сслыкой на сайт епархии, владыка Филарет совершил Божественную литургию в Большом Ватопедском монастыре Благовещения Пресвятой Богородицы и встретился с игуменом монастыря архимандритом Ефремом.

Также он совершил богослужение в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновском монастыре и встретился с игуменом монастыря архимандритом Евлогием (Ивановым).

Во время пребывания на Святой Горе Афон епископ Филарет молился перед чудотворными иконами и святыми мощами за Церковь и мир и спокойствие в Украине.