Львовский епископ на Афоне молился за мир в Украине
16:09, 14 декабря 2016Афон
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Епископ Львовский и Галицкий УПЦ Филарет посетил Святую Гору Афон.
Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" со сслыкой на сайт епархии, владыка Филарет совершил Божественную литургию в Большом Ватопедском монастыре Благовещения Пресвятой Богородицы и встретился с игуменом монастыря архимандритом Ефремом.
Также он совершил богослужение в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновском монастыре и встретился с игуменом монастыря архимандритом Евлогием (Ивановым).
Во время пребывания на Святой Горе Афон епископ Филарет молился перед чудотворными иконами и святыми мощами за Церковь и мир и спокойствие в Украине.
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