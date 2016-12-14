Чудо в Дохиарском монастыре: немой от рождения парень заговорил перед чудотворной иконой

О чуде, которое произошло в начале декабря на Афоне в Дохиарском монастыре, рассказал монах, который присутствовал во время этого события. Также об этом сообщалось на одном из общественных церковных мероприятий в Салониках.

"В Ее доме, в монастыре Дохиар на Горе Афон, где ежедневно игумен монастыря почтенный старец Григорий с братией поют псалмы, служат молебны и упоминают сотни имен о здравии и упокоении, один наш собрат молился в часовне и получил ощутимую благодать Божией Матери Скоропослушницы, которая быстро и охотно изливает милость Свою на всех, кто с благоговением и с верой обращается к Ней", - сообщает греческий сайт vimaorthodoxias.gr

По словам свидетеля, восемнадцатилетний парень из города Стромница, страдавший сильным заиканием, посетил монастырь Дохиар, чтобы поклониться чудотворному образу Богоматери Скоропослушницы. Когда молодой человек, который никогда в жизни не говорил, а мог только издавать нечленораздельные звуки, пришел в монастырь и стал перед чудотворной иконой "Скоропослушница", он выкрикнул на родном языке: "Мати Мария, дай мне мое здоровье».

Все, кто были с ним и знали судьбу молодого человека, были поражены. В конце молитвы, которую невозмутимо продолжал дохиарский монах, молодой македонянин обратился к присутствующим, которые молились и сказал: "Спасибо всем, я уже чувствую себя очень хорошо''.

Это еще один из многих случаев чудотворной силы Всепречистой Девы Скоропослушницы, которая изливается на многих верующих ежедневно, как в Греции, так и за рубежом. Люди молятся и взывают к Ней, восклицая «Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая!»

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".