21 факт о святом апостоле Андрее Первозванном

13 декабря Православная Церковь чтит память святого апостола Андрея Первозванного. Мы собрали некоторые факты о святом, которого почитают во всем мире.

1. Святой апостол Андрей Первозванный ловил рыбу на Геннисаретском озере.

2. В юности принял решение не вступать в брак.

3. Был учеником святого пророка Иоанна Крестителя.

4. Стал первым учеником Христа и первым исповедал Его Мессией. Поэтому его называют Первозванным.

5. Привел ко Христу будущего апостола Петра.

6. Указал Христу на мальчика с пятью хлебами и двумя рыбками, которые потом были чудесным образом умножены, чтобы накормить толпу (Ин. 6:8-9).

7. Был одним из четырех учеников Иисуса, которым на Елеонской горе Он рассказал о судьбах мира (Мк. 13:3).

8. Согласно жребию, проповедовал в Вифании и Пропонтиде, Фракии и Македонии, Фессалии и Скифии.

9. Водрузил крест на киевских горах, обратившись к ученикам: "Видите ли горы сия? Яко на сих горах возсияет благодать Божия, имать град великий быти и церкви многи Бог въздвигнути имать".

10. Добрался до Новгородской земли и удивился обычаю славян париться в бане. О посещении апостолом Андреем Руси рассказано в «Слове о законе и благодати» (1051 г.) киевского митрополита Илариона, а также в «Повести временных лет».

11. В небольшом селении Византии, будущем Константинополе, основал христианскую Церковь, посвятив во епископа одного из семидесяти апостолов Христовых - Стахия.

12. В Патрах по его молитве выздоровел знатный горожанин. Наложением апостольских рук исцелилась жена правителя Патрского и его брат. Жители города захотели принять от апостола Андрея святое крещение, но правитель города консул Эгеат был язычником и приказал распять апостола.

13. Чтобы продлить мучения апостола, Эгеат приказал не прибивать его руки и ноги к кресту, а привязать их. Крест имел форму буквы «Х» и получил название «Андреевский крест».

14.Люди требовали снять святого апостола с креста. "Господи, не попусти мне быть снятым со креста, прими мой дух с миром!", - воскликнул Андрей. Многие люди пытались отвязать его от креста, но не могли, их не слушались руки. Воссиял яркий небесный свет и апостол испустил дух. Мученическая кончина произошла в 62 году.

15. В 357 году мощи апостола Андрея перенесли в Константинополь в храм Святых Апостолов. После взятия Константинополя крестоносцами, в 1208 году мощи были перевезены в Италию и помещены в кафедральном храме в Амальфи. При Папе Римском Пие II честная глава святого апостола Андрея перенесена в Рим в собор святого апостола Петра.

16. На месте распятия святого апостола в Патрах воздвигнут Собор Андрея Первозванного, самый большой в Греции. В нем хранится крест, на котором был распят апостол.

17. В 1030 году Всеволод Ярославич, младший сын князя Ярослава Мудрого, получил в крещении имя Андрей и в 1086 году основал в Киеве Андреевский (Янчин) монастырь. В 1089 году Переяславский митрополит Ефрем освятил каменный собор во имя Андрея Первозванного. В конце XI века в Новгороде построен храм во имя Андрея Первозванного.

18. В 2013 году крест Святого апостола Андрея Первозванного побывал в Киево-Печерской лавре по случаю празднования 1025-летия Крещения Руси.

19. На Афоне, неподалёку от центра Кареи, находится Андреевский скит, который относится к греческому монастырю Ватопед. В скиту есть Андреевский собор. В Свято-Андреевском скиту хранятся мощи ап. Андрея Первозванного. В Русском Свято-Пантелиймоновом монастыре хранится ковчег с частью стопы апостола.

20. Покровитель рыбаков, моряков и всех профессий, связанных с морем. Ему молятся о защите тех, кто выходит в плавание. Святой также покровительствует переводчикам и учителям иностранного языка. Родители дочерей и девушки просят святого Андрея Первозванного об удачном замужестве.

21. Святой покровитель Украины, России, Беларуси, Шотландии, Румынии, Греции, Сицилии.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".