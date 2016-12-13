Афонский монах назвал 4 условия для достижения святости в наши дни

В Пиреях, Афины, выступил афонский монах Нифонт из Ватопедского монастыря на Афоне.

Свое выступление он посвятил вопросу освящения человека "Наше освящение: освящение в миру". Отец Нифонт подчеркнул, что главной целью и предназначением человека, является его освящение. Поэтому, если это есть воля Божья, то все возможно. И Его наставление "будьте святы..." не подвластно времени.

"И это доказали многие святые, которые получили благодать Христа в наши дни. Зиждитель Христос и выдвигает святых, чтобы христиане полагались на них и брали их пример. Многие люди думают, что только монахам и отшельникам легче достичь освящения и обожения. То, что путь к святости труден, все знают. но не невозможен. Известно также, что обе дороги и монашество, и брак ведут к святости. Каждый имеет свои трудности, проблемы, ловушки дьявола, но и свою красоту, сладость и невидимые духовные моменты.

Первое необходимое условие для освящения - человек, который изо всех сил, особенно в мире, стремится прежде всего к непоколебимой вере в Бога. Вторым условием является терпение. Все святые своей верой и терпением побеждали и освящались. И достойно восхищения то, как люди достигали святости многими скорбями, перенесением трудностей, бедности, болезнями, искушениями, не выражая неудовольствие, а только благодаря и славя Бога. Еще одно условие нашей борьбы в миру для нашего освящения, это смирение. И венец всего этого - любовь к Богу и к ближнему", - рассказал афонский монах.

Свою речь отец Нифонт обогатил примерами из жизни святых из Ветхого и Нового Завета, которые имели семьи, жили в миру, имели различные профессии и принадлежали к разным социальным классам. А так же и современные простые обычные люди своей жизнью ясно показывают, что в наши дни можно достичь освящения.

Завершая свою речь, он подытожил, что слова Христа "будьте святы" были адресованы всем, кто верит. И когда кто с верою во Христа, с терпением, со смирением и любовью поднимает свой крест в этой временной жизни, Христос всем может дать возможность освятиться.

vimaorthodoxias.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".



