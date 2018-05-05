Знаменитое афонское коливо: рецепты и величественные рисунки
Как известно, коливом (кутьей) в Украине принято считать вареный рис с изюмом. В афонских монастырях коливо готовят иначе и чаще, как правило - на престольные праздники обители. При этом на коливе принято изображать святого, день памяти которого отмечается.
Как известно, коливом (кутьей) в Украине принято считать вареный рис с изюмом.
В афонских монастырях коливо готовят иначе и чаще, как правило - на престольные праздники обители.
При этом на коливе принято изображать святого, день памяти которого отмечается.
Рисуют обычно цветным сахаром.
Коливо помещают в храме рядом и иконой святого.
Выглядит оно, как икона.
После богослужения коливо раздают инокам и многочисленным паломникам.
Его употребляют в течение дня, пока пшеница не засохла.
Приведем один из рецептов афонского колива.
Пшеница в зернах - 1 стакан.
Орехи лесные - 70 гр.
Орехи грецкие - 70 гр.
Миндаль - 70 гр.
Изюм - 200 гр.
Кокосовая стружка
Сахарная пудра
Тертая корица - 1 ст. ложка.
Сахарный песок - по вкусу.
Пшеничные сухари - 200 гр.
Орехи, изюм и сухари перетереть в крошку. Пшеницу на ночь замочить в воде. Коливо готовится утром, в день праздника.
Пшеницу варить на слабом огне в сладкой воде около полутора-двух часов, пока не станет мягкой. Высыпать пшеницу в дуршлаг, переложить в марлю и подвесить, чтобы просохла и охладилась. Смешать с дроблеными орехами, изюмом, кокосовой стружкой. Тертые сухари добавляют, чтобы они впитали влагу, и коливо было рассыпчатым, а не мокрым.
Выложить коливо на большое блюдо, выровнять поверхность плоским предметом. Посыпать сверху слоем сухарей и закончить слоем сахарной пудры. Украшать можно орехами, сухофруктами, сахарной пудрой и корицей. Можно использовать трафарет.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".
При подготовке материала использован материал И. Хатзифоти, "Повседневная жизнь на Святом Афоне", изд-во Н. Пападима, Афины, 1999 и информация из открытых источников.
Фото: Глеб Нуралин и pemptousia.ru.