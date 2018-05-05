Знаменитое афонское коливо: рецепты и величественные рисунки

Как известно, коливом (кутьей) в Украине принято считать вареный рис с изюмом.

В афонских монастырях коливо готовят иначе и чаще, как правило - на престольные праздники обители.

При этом на коливе принято изображать святого, день памяти которого отмечается.

Рисуют обычно цветным сахаром.

Коливо помещают в храме рядом и иконой святого.

Выглядит оно, как икона.

После богослужения коливо раздают инокам и многочисленным паломникам.

Его употребляют в течение дня, пока пшеница не засохла.

Приведем один из рецептов афонского колива.

Пшеница в зернах - 1 стакан.

Орехи лесные - 70 гр.

Орехи грецкие - 70 гр.

Миндаль - 70 гр.

Изюм - 200 гр.

Кокосовая стружка

Сахарная пудра

Тертая корица - 1 ст. ложка.

Сахарный песок - по вкусу.

Пшеничные сухари - 200 гр.

Орехи, изюм и сухари перетереть в крошку. Пшеницу на ночь замочить в воде. Коливо готовится утром, в день праздника.

Пшеницу варить на слабом огне в сладкой воде около полутора-двух часов, пока не станет мягкой. Высыпать пшеницу в дуршлаг, переложить в марлю и подвесить, чтобы просохла и охладилась. Смешать с дроблеными орехами, изюмом, кокосовой стружкой. Тертые сухари добавляют, чтобы они впитали влагу, и коливо было рассыпчатым, а не мокрым.

Выложить коливо на большое блюдо, выровнять поверхность плоским предметом. Посыпать сверху слоем сухарей и закончить слоем сахарной пудры. Украшать можно орехами, сухофруктами, сахарной пудрой и корицей. Можно использовать трафарет.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

При подготовке материала использован материал И. Хатзифоти, "Повседневная жизнь на Святом Афоне", изд-во Н. Пападима, Афины, 1999 и информация из открытых источников.

Фото: Глеб Нуралин и pemptousia.ru.