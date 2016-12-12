Дети-переселенцы из Донецкой области вручили подарки исследователям Афона

Основатель Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» Дмитрий Ворона получил благодарственное письмо от настоятельницы Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря (в селе Никольское Волновахского района Донецкой области) за организацию поездки в Одессу для детей-переселенцев из зоны АТО, которые потеряли свои дома и временно проживают в обители.

Об этом сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горы Афон".

«Сердечно благодарю вас за организацию и оплату поездки детей из монастырской Воскресной школы в город Одессу. Вы подарили огромную радость детям, живущим в прифронтовой зоне, которые так нуждаются в ней. Низкий поклон вам и самые теплые слова благодарности за ваше милосердие. Да примет Господь ваши благочестивые усилия и да ниспошлет свое благословение и милость на вас и всех ваших родных», - сообщается в письме.

Также в благодарность за поездку дети передали Фонду собственноручно сделанные сувениры, которые пополнят экспозицию собственного музея фонда, и монастырский чай.

«Очень важно, что в это нелегкое время нам удалось подарить частичку счастья детям, которые в свои юные годы уже, к сожалению, знают, что такое война. Именно поэтому в работе нашего фонда мы уделяем особое внимание пусть небольшим, но добрым делам, которые находят отклик в маленьких сердцах. И от этого еще более приятно держать в руках подарки, сделанные юными умельцами от чистого сердца», - отметил основатель БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» Дмитрий Ворона.

Стоит отметить, что сейчас Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» на своей странице в социальной сети Facebook проводит конкурс рисунков «Подарок Святому Николаю-Чудотворцу».

Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от 5 до 12 лет, нарисовав свое доброе дело. Родителям необходимо отметить «лайком» страницу, поделиться постом конкурса и отправить фотографию (или отсканированную копию) рисунка с кратким описанием самой истории (указав также имя и возраст ребенка) на официальную страницу фонда (оставить в личном сообщении или прикрепить на странице) до 19 декабря 2016 года.

Все рисунки будут опубликованы на официальной странице благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» в социальной сети Фейсбук. Голосование будет поводиться при помощи «лайков» 19 декабря 2016 года.

Трое победителей, которые наберут наибольшее количество «лайков», получат в подарок набор шестигранных цветных карандашей Marco Raffine (в наборе – 72 карандаша).

Первым 50 участникам, приславшим свои работы на конкурс, достанутся сладкие призы от фонда.