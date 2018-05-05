Правила поведения в интернете от настоятеля афонского монастыря

Настоятель (игумен) Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем считает, что духовный опыт нужно распространять с помощью сети интернет.

Соответствующее видео с комментарием старца выложено на YouTube.

"В наш монастырь приезжал голливудский актер Джонатан Джексон. Я спросил его, как образом он стал православным. Он мне сказал, что ему очень сильно помог интернет. С другой стороны, благодаря интернету христиане, которые отходили от Бога, вернулись к Богу, нашли себя и нашли свое место в этом мире. Есть люди, которые были на грани абсолютного разочарования и, прослушав какие-то речи в интернете, нашли ту необходимую духовную силу, нашли надежду, и теперь развиваются духовно", - отметил старец Ефрем.

По его мненю, Слово Божье должно иметь сильное и мощное присутствие в сети.

"Большинство из людей сегодня дезориентированы, попадают постоянно в тупики. В эту эпоху только Божье Слово может утешить человека, проинформировать его, заверить его в возможности вечной жизни. Божье Слово, передаваемое через интернет, может нести функцию исцеления для человека", - отмечает игумен афонского монастыря.

"Наследие и мудрость святых отцов с их замечательными текстами должны быть использованы как можно больше самым современным и оптимальным способом. Оцифрование, категоризация святых отцов предоставит возможность пользователям интернета находить тексты, информацию по темам, которые их интересуют. Более того, оцифрование и продвижение посредством веб-страниц Слова Божьего, в особенности, учений святых отцов, а также старцев XX века принесет духовную пользу нашим современникам", - подчеркивает архимандрит Ефрем.

"Старец Ефрем Катунакский говорил: «Ах, как жалко, что не было возможности записать высказывания старца Иосифа». Мы понимаем, что действительно очень важно, когда эти речи произносят люди, которые испытали, получили личный опыт в невидимой духовной войне. Святой Паисий говорил: «Записывайте все то духовное, которое вы слышите, и тот опыт, который вы услышали от других, потому что будет время, когда этот опыт будет исчерпан, и у вас будет духовный дефицит»", - сказал афонский старец.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".