Два вопроса афонского старца ко всем приходящим к нему за советом

Афонский старец отец Продромос рассказал о старце Ефреме Катунакском (+1998) - об одном из самых почитаемых духовников на Святой Горе. О нем издано несколько книг, которые раскрывают подвиг старца как учителя послушания.

Итак, о чем же спрашивал старец Ефрем приходящих к нему за советом?

«Всем приходящим старец задавал два вопроса. Первое что отец Ефрем спрашивал, когда приходили к нему: “Благословил ли твой духовник прийти ко мне?”. Если приходящий отвечал утвердительно, то тогда он задавал второй вопрос: «Благословил ли он спрашивать у меня что-то?». Если послушник не отвечал утвердительно, то старец не продолжал с ним беседу и уходил», - рассказал отец Продромос.

«Я вам расскажу одну историю. Первый раз я встретился с отцом Ефремом в 1979 году. Тогда я ушел из монастырской каливы, в поисках более уединенной монашеской жизни. Когда я пришел к нему и рассказал ему об этом, он сказал мне:

- Ты должен обязательно вернуться и взять благословение у монастырского духовника.

Во мне все тогда противилось словам старца, и я сказал:

- Но меня поставили начальником над братиями каливы, и мне это тяжело.

- Ты все равно должен был благословиться у своего духовника, если ты не сделаешь этого, то вся жизнь твоя пойдет кувырком.

Тогда я сказал ему:

- Действительно, после того как я ушел из монастыря, я испытал самые большие искушения за всю свою монашескую жизнь.

- Поэтому ты должен вернуться и попросить его благословения, и тогда все успокоится.

Я сделал так, как посоветовал старец Ефрем – пошел к монастырскому духовнику и принял от него благословение. После этого все в моей жизни встало на свои места», - рассказал афонский монах.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

По материалам agionoros.ru