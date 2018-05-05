Тайна афонских иконописцев: почему иконы становятся чудотворными

На Афоне монахи пишут иконы, придерживаясь поста и молитвы. Такая традиция существует с давних времен. Известна грамота Иверского монастыря, которой сопровождалась копия Иверской чудотворной иконы Божией Матери (1648 г.), известной как чудотворной. В рукописи описывается древний афонский чин или обряд создания иконы. Своего рода чин передачи благодати от чудотворной иконы к новому списку.

«Как есми приехал в наш монастырь (настоятель Пахомий), собрав всю свою братию 365 братов и сотворили есьмя великое молебное пение с вечера и до света и святили есмя воду со св. мощами и святою водою обливали святую чудотворную икону Пресвятыя Богородицы старую Портаитскую и в великую лохань ту святую воду собрали и собрав паки обливали новую деку, что сделали всю от кипариснаго древа, и опять собрали ту святую воду в лохань и потом служили божественную и святую литургию с великим дерзновением и после святой литургии дали ту святую воду и святыя мощи преподобному иконосвященнику и духовному отцу господину Ямвлиху Романову, чтобы ему, смешав святую воду и святыя мощи с красками, написати святую и священную икону».

Также в грамоте указано, что иконописец употреблял пищу только в субботу и воскресенье, а «братия по-дважды в неделю совершали всенощныя моления и по вся дни литургии».

Святая Гора хранит богатейшее собрание византийской и поствизантийской иконописи. Наиболее древние работы датируются XI веком, это иконы пяти мучеников Севастийских и св. Пантелеимона в монастыре Великая Лавра, мозаики «Благовещение» и «Деисус» в Храме Ватопедского монастыря. С XII века сохранились мозаичные иконы святого Георгия и святого Димитрия в монастыре Ксенофон, Богоматерь Одигитрия в Хиландаре, икона святителя Николая в Ставрониките.

Ниже приведем некоторый перечень чудотворных икон Афона.

«Акафистная» («Богородица Благоухающая»)

Икона Божией Матери в монастыре святого Дионисия. По преданию, патриарх Сергий обносил эту икону вокруг стен Константинополя (626 г.), когда городу угрожало нашествие варваров;

Икона в монастыре Хиландар, перед которой во время пожара в 1837 году читался акафист, и возвестившая монахам о грядущих истпытаниях.

«Антифонитриа» («Предвозвестительница») – икона Божией Матери в монастыре Костамонит, прославившаяся во времена крайнего оскудения обители.

«Аравийская» икона – икона свм. Георгия Победоносца в болгарском монастыре «Зограф».

«Богородица Благоухающая» - см. «Акафистная».

«Божия Матерь» («Григориатская») - икона Божией Матери в монастыре св. Григория, принесенная в дар обители супругой молдавского господаря Стефана Великого Марией Палеологиней (+1511). Икона, дважды объятая пламенем пожаров, осталась невредимой.

«Вратарница» - см. «Портаитисса».

«Всецарица» - 1.- см. «Пантанасса»; 2.- икона Божией Матери ( ХУ в.) в монастыре святого Григория, уцелевшая после всех бедствий этой обители.

«В скорбех и печалях утешение» - икона (ХYII в.) в виде створчатого складня с частями святых мощей , находившаяся в ските Андрея Первозванного. По преданию, она принадлежала патриарху Царьграда Афанасию.

«Геронтисса» («Старица») – образ Божией Матери в монастыре Пантократор, от которой один иеромонах услышал грозный глас, повелевающий ему исполнить волю престарелого игумена.

«Гликофиллусса» («Сладкое лобзание») – икона Божией Матери в монастыре святого Филофея, история которой напоминает историю иверской «Вратарницы».

«Григориатская»– см. «Божия Матерь».

«Двенадцать апостолов» - икона в монастыре Каракал.

«Домостроительница» - см. «Экономисса».

«Дискос» («Зеркало») – икона Божией Матери в монастыре св. Павла, написанная на обратной стороне женского зеркальца с ручкой.

«Достойно есть» - прославленная икона Божией Матери, установленная в 982-м году Протатском храме в Карее.

«Елееточивая» - икона Божией Матери (раньше называлась «Одигидрия») в монастыре Ватопед, от которой неистощимо исходит дивное благоухание.

«Закланная» - икона Божией Матери в монастыре Ватопед, которую один диакон, не получивший от трапезаря пищи, проткнул ее кинжалом. Три года иконоубийца был ослепшим и сумасшедшим, но по молитвам братии исцелился. Его рука однако после смерти осталась черной и неразложившейся.

«Зеркакло» - см. «Дискос».

«Иверская» - см. «Портаитисса».

Иерусалимская икона Божией Матери - икона над Царскими вратами Покровского храма в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, принесена в дар в 1850 году иеросхимонахом Нило-Сорской пустыни Нилом.

«Ктиторская» - икона Божией Матери в монастыре Ватопед.

«Кукузелиса» - икона.

«Млекопитальница» - 1.икона Божией Матери в Сербской келлии в окрестностях Кареи. Передана по завещанию прп. Саввы Освященного (У1 в.) в благословение из основанной им Лавры вблизи Иерусалима; 2. Богородичная икона в скиту св. пророка Илии.

«Молдавская» - икона свм. Георгия Победоносца в монастыре Зограф, дар молдавского господаря Стефана Ш-го Великого.

«Одигитрия» («Путеводительница»,«Костамонитская» и «Ксенофская») – 1.икона Божией Матери в монастыре Костамонит, написанная, по преданию, св. евангелистом Лукой и принесенная в дар монастырю сербской княгиней Анной; 2. икона Божией Матери в монастыре Ксенофонт.

«Отрада» («Утешение») – икона Божией Матери в Ватопеде, от которой был Ее глас игумену, чтобы не открывал дверей обители, ибо разбойники приготовилась ограбить Ватопед: лики Божией Матери и Младенца оживились резко изменили свое положение в сравнении с прежним.

«Пантанасса» («Всецарица») - икона Божией Матери ( ХYП в.) в Ватопеде, врачующая, по преданию, людей, больных раковыми заболеваниями.

«Попская» - икона в монастыре Хиландарь. Изображенный на ней Предвечный Младенец, находящийся на руках Богородицы, во время совершения крестного хода строго обличил в неправославии еретика-иерея, несшего эту икону.

«Портаитисса» («Иверская», «Вратарница») - знаменитая икона Божией Матери в Иверском монастыре.

«Предвозвестительница» - икона Божией Матери в монастыре Ватопед, от которой услышала голос (382) царица Плакидия. См.- Плакидия.

«Самонаписавшаяся – см. «Ясская».

«Святитель Николай Чудотворец» («Стридис») - икона в монастыре Ставроникита. К лику святого на иконе, обнаруженной рыбаками в морской пучине, приросла большая перламутровая раковина. Из одной ее части сделано блюдце для верха Богородичной просфоры, а из другой – панагия, икона Богородицы, хранившаяся в Патриаршей ризнице в Москве.

«Святитель Тихон Задонский» – икона в Покровском храме Свято-Пантелеимонова монастыря, присланная по просьбе братии вскоре после прославления этого угодника Божия в России. При иконе обнаружены священные реликвии: части гробовой доски, детали облачений и башмочок св.Тихона.

«Святой великомученик и целитель Пантелеимон (с житием )» – икона в Покровском храме Свято-Пантелеимонова монастыря, прославившаяся множеством чудесных благодатных знамений.

«Святой великомученик Пантелеимон» – икона в Пантелеимоновом храме Свято-Пантелеимонова монастыря, дар вологодского купца Е.Шучева с его коллегами (1844).

«Святой Иоанн Креститель» - икона в монастыре святого Дионисия, уцелевшая после большого пожара.

«Святой Первомученник Стефан» («Св. архидиакона Стефана»,) – икона святого Стефана с выстреженным теменем и современным кадилом с цепями, находится в монастыре Костамонит. По преданию, икона принесена в дар из Иерусалима во времена царствования Алексея Комнина (1081 – 1117). Во время иконоборчества брошена в огонь, но не сгорела, а только потемнела.

«Святых бессребреников Космы и Дамиана» – икона, принадлежавшая обыденной церкви, устроенной самим прп. Афанасием из Великой Лавры.

«Священномученик Харалампий» – икона в Свято-Пантелеимоновом монастыре, найденная в келлии скита св. Анны.

«Сирота» - икона, найденная в пустой келлии недалеко от Великой Лавры иеросхимонахом Антипой Валаамским (+1882), молдаванином по происхождению, подвизавшимся в Эсфигмене и окрестностях Великой Лавры. Лик Богородицы ,будучи омыт всего один раз водой, чудесным образом очистился от копоти. Перенесена с Афона в Валаамский монастырь.

«Скоровнемлющая» - см. «Скоропослушница».

«Скоропослушница» - 1. икона Божией Матери (Х в.) в монастыре Дохиар, перед которой в 1664 году трапезарь по имени Нил был сначала наказан слепотой, а затем после молитв о прощении грехов и помощи он снова обрел зрение; 2. икона Божией Матери в монастыре Зограф, перед которой молился инок Косьма.

«Сладкое лобзание» - см. «Гликофиллусса».

«Спаситель», «Протатский» – икона Иисуса Христа в Протатской церкви в Карее.

«Старица» - см. «Геронтисса».

«Страшная предстательница» - икона Кутлумушского монастыря, с которой монахи совершают крестный ход в понедельник Светлой седмицы.

«Стридис» (устрица) - см. «Святитель Николай Чудотворец».

«Тихвинская» - икона Божией Матери в Ильинском скиту, из очей Которой обильно текли слезы (1877).

«Троеручица» - икона Божией Матери в Хиландарском монастыре, находящаяся не в алтаре, а на игуменском месте.

«Услышательница» - икона Божией Матери в монастыре Зограф.

«Утешение» - см. «Отрада».

«Фануилева» – икона свм. Георгия Победоносца в болгарском монастыре Зограф.

«Экономисса» («Домостроительница», «Эконом Великой Лавры») - икона Божией Матери в Лавре, изображающая предстоящих Богоматери Афанасия Афонского и Михаила Синадского. По древней традиции Сама Пресвятая Богородица считается Экономом Великой Лавры.

«Ясская» («Самонаписавшаяся») - икона Божией Матери в румынском скиту св. Иоанна Предтечи, знаменитая тем, что она проявилась на приготовленной иконной доске в румынском городе Яссы.

По материалам открытых источников

На Афоне монахи пишут иконы, придерживаясь поста и молитвы. Такая традиция существует с давних времен. Известна грамота Иверского монастыря, которой сопровождалась копия Иверской чудотворной иконы Божией Матери (1648 г.), известной как чудотворной. В рукописи описывается древний афонский чин или обряд создания иконы. Своего рода чин передачи благодати от чудотворной иконы к новому списку.

«Как есми приехал в наш монастырь (настоятель Пахомий), собрав всю свою братию 365 братов и сотворили есьмя великое молебное пение с вечера и до света и святили есмя воду со св. мощами и святою водою обливали святую чудотворную икону Пресвятыя Богородицы старую Портаитскую и в великую лохань ту святую воду собрали и собрав паки обливали новую деку, что сделали всю от кипариснаго древа, и опять собрали ту святую воду в лохань и потом служили божественную и святую литургию с великим дерзновением и после святой литургии дали ту святую воду и святыя мощи преподобному иконосвященнику и духовному отцу господину Ямвлиху Романову, чтобы ему, смешав святую воду и святыя мощи с красками, написати святую и священную икону».

Также в грамоте указано, что иконописец употреблял пищу только в субботу и воскресенье, а «братия по-дважды в неделю совершали всенощныя моления и по вся дни литургии».

Святая Гора хранит богатейшее собрание византийской и поствизантийской иконописи. Наиболее древние работы датируются XI веком, это иконы пяти мучеников Севастийских и св. Пантелеимона в монастыре Великая Лавра, мозаики «Благовещение» и «Деисус» в Храме Ватопедского монастыря. С XII века сохранились мозаичные иконы святого Георгия и святого Димитрия в монастыре Ксенофон, Богоматерь Одигитрия в Хиландаре, икона святителя Николая в Ставрониките.

Ниже приведем некоторый перечень чудотворных икон Афона.

«Акафистная» («Богородица Благоухающая»)

Икона Божией Матери в монастыре святого Дионисия. По преданию, патриарх Сергий обносил эту икону вокруг стен Константинополя (626 г.), когда городу угрожало нашествие варваров;

Икона в монастыре Хиландар, перед которой во время пожара в 1837 году читался акафист, и возвестившая монахам о грядущих истпытаниях.

«Антифонитриа» («Предвозвестительница») – икона Божией Матери в монастыре Костамонит, прославившаяся во времена крайнего оскудения обители.

«Аравийская» икона – икона свм. Георгия Победоносца в болгарском монастыре «Зограф».

«Богородица Благоухающая» - см. «Акафистная».

«Божия Матерь» («Григориатская») - икона Божией Матери в монастыре св. Григория, принесенная в дар обители супругой молдавского господаря Стефана Великого Марией Палеологиней (+1511). Икона, дважды объятая пламенем пожаров, осталась невредимой.

«Вратарница» - см. «Портаитисса».

«Всецарица» - 1.- см. «Пантанасса»; 2.- икона Божией Матери ( ХУ в.) в монастыре святого Григория, уцелевшая после всех бедствий этой обители.

«В скорбех и печалях утешение» - икона (ХYII в.) в виде створчатого складня с частями святых мощей , находившаяся в ските Андрея Первозванного. По преданию, она принадлежала патриарху Царьграда Афанасию.

«Геронтисса» («Старица») – образ Божией Матери в монастыре Пантократор, от которой один иеромонах услышал грозный глас, повелевающий ему исполнить волю престарелого игумена.

«Гликофиллусса» («Сладкое лобзание») – икона Божией Матери в монастыре святого Филофея, история которой напоминает историю иверской «Вратарницы».

«Григориатская»– см. «Божия Матерь».

«Двенадцать апостолов» - икона в монастыре Каракал.

«Домостроительница» - см. «Экономисса».

«Дискос» («Зеркало») – икона Божией Матери в монастыре св. Павла, написанная на обратной стороне женского зеркальца с ручкой.

«Достойно есть» - прославленная икона Божией Матери, установленная в 982-м году Протатском храме в Карее.

«Елееточивая» - икона Божией Матери (раньше называлась «Одигидрия») в монастыре Ватопед, от которой неистощимо исходит дивное благоухание.

«Закланная» - икона Божией Матери в монастыре Ватопед, которую один диакон, не получивший от трапезаря пищи, проткнул ее кинжалом. Три года иконоубийца был ослепшим и сумасшедшим, но по молитвам братии исцелился. Его рука однако после смерти осталась черной и неразложившейся.

«Зеркакло» - см. «Дискос».

«Иверская» - см. «Портаитисса».

Иерусалимская икона Божией Матери - икона над Царскими вратами Покровского храма в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, принесена в дар в 1850 году иеросхимонахом Нило-Сорской пустыни Нилом.

«Ктиторская» - икона Божией Матери в монастыре Ватопед.

«Кукузелиса» - икона.

«Млекопитальница» - 1.икона Божией Матери в Сербской келлии в окрестностях Кареи. Передана по завещанию прп. Саввы Освященного (У1 в.) в благословение из основанной им Лавры вблизи Иерусалима; 2. Богородичная икона в скиту св. пророка Илии.

«Молдавская» - икона свм. Георгия Победоносца в монастыре Зограф, дар молдавского господаря Стефана Ш-го Великого.

«Одигитрия» («Путеводительница»,«Костамонитская» и «Ксенофская») – 1.икона Божией Матери в монастыре Костамонит, написанная, по преданию, св. евангелистом Лукой и принесенная в дар монастырю сербской княгиней Анной; 2. икона Божией Матери в монастыре Ксенофонт.

«Отрада» («Утешение») – икона Божией Матери в Ватопеде, от которой был Ее глас игумену, чтобы не открывал дверей обители, ибо разбойники приготовилась ограбить Ватопед: лики Божией Матери и Младенца оживились резко изменили свое положение в сравнении с прежним.

«Пантанасса» («Всецарица») - икона Божией Матери ( ХYП в.) в Ватопеде, врачующая, по преданию, людей, больных раковыми заболеваниями.

«Попская» - икона в монастыре Хиландарь. Изображенный на ней Предвечный Младенец, находящийся на руках Богородицы, во время совершения крестного хода строго обличил в неправославии еретика-иерея, несшего эту икону.

«Портаитисса» («Иверская», «Вратарница») - знаменитая икона Божией Матери в Иверском монастыре.

«Предвозвестительница» - икона Божией Матери в монастыре Ватопед, от которой услышала голос (382) царица Плакидия. См.- Плакидия.

«Самонаписавшаяся – см. «Ясская».

«Святитель Николай Чудотворец» («Стридис») - икона в монастыре Ставроникита. К лику святого на иконе, обнаруженной рыбаками в морской пучине, приросла большая перламутровая раковина. Из одной ее части сделано блюдце для верха Богородичной просфоры, а из другой – панагия, икона Богородицы, хранившаяся в Патриаршей ризнице в Москве.

«Святитель Тихон Задонский» – икона в Покровском храме Свято-Пантелеимонова монастыря, присланная по просьбе братии вскоре после прославления этого угодника Божия в России. При иконе обнаружены священные реликвии: части гробовой доски, детали облачений и башмочок св.Тихона.

«Святой великомученик и целитель Пантелеимон (с житием )» – икона в Покровском храме Свято-Пантелеимонова монастыря, прославившаяся множеством чудесных благодатных знамений.

«Святой великомученик Пантелеимон» – икона в Пантелеимоновом храме Свято-Пантелеимонова монастыря, дар вологодского купца Е.Шучева с его коллегами (1844).

«Святой Иоанн Креститель» - икона в монастыре святого Дионисия, уцелевшая после большого пожара.

«Святой Первомученник Стефан» («Св. архидиакона Стефана»,) – икона святого Стефана с выстреженным теменем и современным кадилом с цепями, находится в монастыре Костамонит. По преданию, икона принесена в дар из Иерусалима во времена царствования Алексея Комнина (1081 – 1117). Во время иконоборчества брошена в огонь, но не сгорела, а только потемнела.

«Святых бессребреников Космы и Дамиана» – икона, принадлежавшая обыденной церкви, устроенной самим прп. Афанасием из Великой Лавры.

«Священномученик Харалампий» – икона в Свято-Пантелеимоновом монастыре, найденная в келлии скита св. Анны.

«Сирота» - икона, найденная в пустой келлии недалеко от Великой Лавры иеросхимонахом Антипой Валаамским (+1882), молдаванином по происхождению, подвизавшимся в Эсфигмене и окрестностях Великой Лавры. Лик Богородицы ,будучи омыт всего один раз водой, чудесным образом очистился от копоти. Перенесена с Афона в Валаамский монастырь.

«Скоровнемлющая» - см. «Скоропослушница».

«Скоропослушница» - 1. икона Божией Матери (Х в.) в монастыре Дохиар, перед которой в 1664 году трапезарь по имени Нил был сначала наказан слепотой, а затем после молитв о прощении грехов и помощи он снова обрел зрение; 2. икона Божией Матери в монастыре Зограф, перед которой молился инок Косьма.

«Сладкое лобзание» - см. «Гликофиллусса».

«Спаситель», «Протатский» – икона Иисуса Христа в Протатской церкви в Карее.

«Старица» - см. «Геронтисса».

«Страшная предстательница» - икона Кутлумушского монастыря, с которой монахи совершают крестный ход в понедельник Светлой седмицы.

«Стридис» (устрица) - см. «Святитель Николай Чудотворец».

«Тихвинская» - икона Божией Матери в Ильинском скиту, из очей Которой обильно текли слезы (1877).

«Троеручица» - икона Божией Матери в Хиландарском монастыре, находящаяся не в алтаре, а на игуменском месте.

«Услышательница» - икона Божией Матери в монастыре Зограф.

«Утешение» - см. «Отрада».

«Фануилева» – икона свм. Георгия Победоносца в болгарском монастыре Зограф.

«Экономисса» («Домостроительница», «Эконом Великой Лавры») - икона Божией Матери в Лавре, изображающая предстоящих Богоматери Афанасия Афонского и Михаила Синадского. По древней традиции Сама Пресвятая Богородица считается Экономом Великой Лавры.

«Ясская» («Самонаписавшаяся») - икона Божией Матери в румынском скиту св. Иоанна Предтечи, знаменитая тем, что она проявилась на приготовленной иконной доске в румынском городе Яссы.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

По материалам открытых источников