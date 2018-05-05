12 фактов о святой великомученице Екатерине

1. Святая великомученица Екатерина известна как Александрийская. Екатерина была дочерью Конста, правителя Александрии Египетской.

2. Екатерина славилась красотой, она объявила, что выйдет замуж лишь за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, красоте и мудрости. Она получила отличное образование, знала в совершенстве несколько языков.

3. Православный старец рассказал Екатерине, что юноша, который превосходит ее во всем - сын Богородицы. Екатерина увидела во сне Матерь Божию с Младенцем на руках. Нно Он отворачивался от Екатерины. Духовный наставник обучил Екатерину вере Христовой и она дала обет безбрачия.

4. Когда Екатерина приняла таинство крещения, Иисус Христос явился во сне святой Екатерине, назвал её своей невестой и надел на палец кольцо. Когда девушка проснулась, на ее руке светилось кольцо. Этот момент стал любимым сюжетом художников эпохи Возрождения.

5. Император Максимиан предложил Екатерине быть его женой, но она отказала ему. Он собрал мудрецов со всей империи, чтобы разубедить девушку в ее вере. Но беседа с Екатериной покорила их настолько, что они сами уверовали во Христа и приняли мученическую смерть.

6. Максимиан подвергнул святую мучениям. Под угрозой колесования ей предложили принести жертву богам, но Екатерина осталась преданной Христу. Она сама подошла к орудиям пыток, но они туи же сломались. Увидев это чудо, императрица Августа и царедворец Порфирий с двумястами воинами перед всеми исповедовали свою веру во Христа и были обезглавлены. Обезглавлена была и святая великомученица Екатерина.

7. Святую Екатерину изображают на иконах в царском одеянии, с короной, книгой, пальмовой ветвью и знаком мученичества на колесе с шипами; или с мечом, которым её обезглавили.

8. Мощи святой хранятся в монастыре в Египте, который был построен у подножия Синайской горы императором Иустинианом. Согласно преданию, тело святой Екатерины было перенесено на Синайскую гору ангелами. В VI веке были обретены честная глава и левая рука святой мученицы. Сейчас святыни находятся в мраморной раке в алтаре главного храма монастыря святой Екатерины.

9. На Афоне в монастыре Ватопед находится икона великомученицы Екатерины (XVIII в.) Также известно изображение миниатюры в рукописи (XIII в.)

10. Великомученица Екатерина почитаема как Православной, так и Католической церковью.

11. Орден святой Екатерины Петр I учредил в память о прусском походе, который чуть не стоил ему армии и жизни. Орден святой Екатерины был символом принадлежности к избранным. За время своего двухсотлетнего существования орден был выдан 734 раза.

12. Святая Екатерина почитается в народе покровительницей невест и помощницей в родах.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".