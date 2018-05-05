Тайна молитвы: почему "Господи, помилуй" повторяют 12 и 40 раз

Во время церковных служб читается молитва "Господи, помилуй" иногда двенадцать, а иногда сорок раз. Эта короткая молитва имеет глубокий смысл. Как говорит святой Симеон Солунский, "Господи, помилуй" читается двенадцать раз "за каждые двенадцать часов дня и двенадцать часов ночи, чтобы нас освятить и очистить".

Что касается сорока раз "Господи, помилуй", святой отметил: "Господи, помилуй" сорок раз читается для освящения времен всей нашей жизни. Это и десятина от 365 дней года, что подтверждается сорокадневным Великим постом. "Господи, помилуй" сорок раз поется в любой день и час для избавления от наших грехов".

Таким образом читаем сорок раз "Господи, помилуй", чтобы освятить года всей нашей жизни, поскольку 40 составляет десятую часть от 365 дней в году (на самом деле десятая часть составляет 36,5 но округляется). Кроме того, каждый раз, когда мы повторяем молитву "Господи, помилуй" 40 раз, мы стремимся избавиться от бесчисленных грехов, которые мы совершаем каждый день и час.

Хор Ватопедского монастыря поет "Господи, помилуй" 12 раз на просительной ектении во время молебного пения (параклиси) Богородице Всецарица, глас 2-й.

Василий Хадос, редактор "Пемптусиа".

pemptousia.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".