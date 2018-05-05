12 изречений афонских святых и старцев, которые важно знать воинам

Православная Церковь считает главной ценностью для человека вечную и блаженную жизнь, которая возможная лишь при условии единения человека с Богом. Существует множество высказываний святых о войне не на поле боя, а о войне как внутренней духовной брани. В христианстве, начиная с апостольских времен, воинское служение применялось как метафора той духовной борьбы, которую должен вести каждый христианин.

6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных Сил. Мы создали подборку изречений афонских святых и старцев, которая будет полезна всем, кто имеет отношение к армии.

1. "Господь дал нам заповедь: «Любите врагов ваших» (Мф. 5,44). Но как же их любить, когда они делают зло? Или как любить тех, кто гонит Церковь Святую? Когда Господь шёл в Иерусалим и самаряне не приняли Его, то Иоанн Богослов и Иаков готовы были свести огонь с неба и истребить их за это; но Господь им милостиво сказал: «Я не пришёл погубить, но спасти» (Лк. 9,54-56). Так и мы должны иметь одну мысль: чтобы все спаслись. Душа жалеет врагов и молится за них, что они заблудились от истины и идут во ад. Это есть любовь к врагам. Когда Иуда задумал предать Господа, то Господь милостиво вразумлял его; так и мы милостиво должны поступать с теми, кто заблуждается и тогда спасёмся милосердием Божиим" (Преподобный Силуан Афонский).

2. "Чада мои любимые во Христе, сохраняйте муже­ственно и бесстрашно нашу священную веру и язык наших предков, так как оба этих понятия – суть нашей любимой Родины и без них нация наша погибнет. Братья, не отчаивайтесь. Божественное Провиде­ние хочет однажды ниспослать нашим душам небесное спасение, чтобы воодушевить нас на освобождение от того жалкого состояния, в котором мы сейчас пребываем" (Равноапостольный Косма Этолийский).

3. "Всегда надейся и никогда не отчаивайся в себе, каким бы неисправимым ты себе ни казался, потому что, и видя раны свои, едва-едва можем смириться, насколько же это труднее, если мним о себе, будто мы нечто" (Старец Ефрем Святогорец).

5. "Враги многочисленны, но бесценное достояние наше, вера и Отечество, – все, что есть у человека самого дорогого, – обязывает нас мужественно и самоотверженно встать на защиту его от покушений и передать потомкам, могущим сохранить унаследованное". (Святитель Нектарий Пентапольский).

6. "Ныне Отчизна и Церковь более чем всегда нуждаются в мужах, преданных началам Креста, мужах неутомимых и живущих не для себя, но для народа и Церкви. На вас, возлюбленные ученики, взирают школа и народ, а Церковь наша ждет от вас патриотических усилий, утверждения делом и словом первооснов истины, первооснов справедливости, законов отеческих и церковных". (Святитель Нектарий Пентапольский).

7. "Господь научил меня любить врагов. Без благодати Божией не можем мы любить врагов, но Дух Святой научает любви, и тогда жалко даже и бесов, что они отпали от добра, потеряли смирение и любовь к Богу". (Преподобный Силуан Афонский).

8. "Первая добродетель – вера, ибо верою и горы преставляют, и все, что хотят, получат, как сказал Господь. Всякий во всех славных и дивных делах верою своею утверждается". (Преподобный Паисий Величковский).

9. "Христос молился за распинавших Его: «Отче, не поставь им греха сего; не ведают бо, что творят». Архидиакон Стефан молился за тех, которые побивали его камнями, чтобы Господь не вменил им этого во грех. И мы, если хотим сохранить благодать, должны молиться за врагов. Если ты не жалеешь грешника, который будет мучиться в огне, то значит нет в тебе благодати Святого Духа, но живет в тебе злой дух, и покамест ты жив еще, старайся покаянием освободиться от него". (Преподобный Силуан Афонский).

10. "Наша душа — это единая многоспособная сила, которая пользуется получающим от неё жизнь телом, как орудием". (Святитель Григорий Палама).

11. "Но кто не будет любить врагов, тот не может познать Господа и сладость Духа Святаго. Дух Святый учит любить врагов так, что будет жалеть их душа как родных детей. Есть люди, которые желают своим врагам или врагам Церкви погибели и мук в адском огне. Так мыслят они потому что не научились любви Божией от Духа Святаго, ибо тот, кто научился, будет проливать слёзы за весь мир.Ты говоришь, что он злодей и пусть горит в адском огне. Но спрошу тебя: если Бог даст тебе хорошее место в раю, но ты будешь видеть в огне того, кому ты желал огня мучений, неужели и тогда тебе не будет жалко его, кто бы он ни был, хотя бы враг Церкви? Или у тебя сердце железное? Но в раю железо не нужно. Там нужны смирение и любовь Христова, которой всех жалко. Кто не любит врагов, в том нет благодати Божией". (Преподобный Силуан Афонский).

12. "В вопросах веры и любви к Родине нет места компромиссам, человек должен быть непреклонен, твёрд". (Преподобный Паисий Святогорец).

Слова Спасителя Господа нашего Иисуса Христа:

"Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего».

А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас; да будете сынами Отца вашего Небесного…" (Мф. 5,43-45).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".