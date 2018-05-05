О чем афонские монахи писали Гитлеру

11 апреля 1941 года, в пасхальные дни, 20 афонских монастырей получили сообщение Священного Кинота, в котором было поздравление братии с Пасхой, а также информация о том, что «вечером 9 апреля сего года, во вторник прибыл из Дафна на Карею, как накануне наш Священный Кинот был извещён по телефону из Иериссо, германский майор с тремя другими офицерами и двумя унтер офицерами» и сообщил Киноту, что «он состоит комендантом округа Нового Мадита, имеет наблюдение и за Святой Горой, и что вскоре губернатором Святой Горы будет назначен военный».

Коменданта интересовало сколько монашествующих на Святой Горе, какие имеются запасы продовольствия и откуда приходят продукты.

«Майор сказал нашему Священному Киноту, что следует отправить через него письмо Его Превосходительству Архиканслеру Германского государства г. Адольфу Хитлеру, в котором была б приведена вся история Святой Горы от её основания до сего дня и присовокупить к письму один экземпляр Канонизма Святой Горы и просить его приложить заботу к тому, чтобы столь многовековая блистательная история её имела продолжение».

Священный Кинот ответил, что Святая Гора имеет приблизительно 1000 лет истории, является согласно с древними привилегиями самоуправляющеюся частью Греческого государства, управляется игуменами и пресвитерами 20 монастырей и что губернатор Святой Горы, помимо вопросов общественного порядка и безопасности, наблюдает за исполнением Учредительной Грамоты (Канонизма) и исполняет законные решения Священного Кинота.

Монахи переживали за сохранность монастырей, за духовные святыни обителей, древние иконы и манускрипты. Так как территорию Афона могла занять Болгария. Армия болгар приближалась к Афону,и казалось, разорение Святой Горы неминуемо. Решено было упредить захватчиков. Некоторые старые монахи вспоминали, что болгары уже успели занять часть Афона и вели себя с монахами очень неуважительно. Тем не менее, есть версия, что вооруженных болгар на Афоне никогда не было.В это время на Афоне проживало 4 тыс. монахов и около 1 тыс. послушников. В монастырях был небольшой запас пшеницы «на некий малый промежуток времени». Склады продуктов в Салониках, откуда раньше поступало снабжение, были уничтожены.

Сразу после отбытия коменданта Священный Кинот постановил «созвать чрезвычайное Двойное Священное Собрание 12 апреля сего года в пятницу, чтобы вынести решение о составлении и отправке названного письма».

Ниже приведем содержание письма. С полным текстом письма Гитлеру можно познакомиться в изданной в 2014 г. в Брюсселе книге под редакцией протоиерея Павла Недосекина.

"Во Святой Горе, 13/26 апреля 1941.

Его Превосходительству

канцлеру славного Германского государства

господину Адольфу Хитлеру

В Берлин

Ваше Превосходительство,

С глубоким почтением нижеподписавшиеся представители двадцати священных царских, патриарших и ставропигиальных монастырей Святой Горы Афонской, имеем исключительную честь обратиться к Вашему Превосходительству с горячей просьбой соблаговолить взять под свое высокое личное покровительство и попечение священное сие место, игуменами и представителями коего мы являемся, наследуя в этом основателям и благодетелям Священного этого места – византийским императорам и их преемникам.

Святая Гора, Ваше Превосходительство, сформировалась в IX веке по Рождестве Христовом во всеправославное монашеское государство, где издревле живут в любви и согласии монахи различных православных национальностей, беспрепятственно прибывающие на Св. Гору; духовно она зависит от Вселенского Константинопольского Патриархата, административно самоуправляется Священным Собранием представителей двадцати священных и господствующих монастырей, а в государственном отношении находилась под покровительством и попечением византийских императоров и их наследников.

Это автономное государство было ограждено (в своих правах) последовательными уставами и хрисовуллами основателей и благодетелей священных монастырей – византийских императоров Василия Македонянина (882), Иоанна Цимисхия (972), Константина Мономаха (1046), Мануила II Палеолога (1406), Стефана Душана (1346) и других славянских и угро-волошских государей, фирманами султанов и, наконец, Уставом 1926 г., коего два экземпляра прилагаем.

Утвержденный таким образом особенный и автономный этот строй священного сего места, бывший предметом обсуждения и решений различных международных договоров, был под конец огражден ст. 62 Берлинского договора 1878 г., следующего содержания: "Монахи Св. Горы Афонской, какова бы ни была страна их происхождения, сохраняют свои владения и прежние права и будут пользоваться без всякого исключения полным равенством прав и преимуществ".

Целью и назначением подвизающихся во Святой Горе монахов, независимо от места их происхождения и национальности, на всем более чем тысячелетнем протяжении жизни Святой Горы является сохранение, преуспеяние и обеспечение священных её обителей, возделывание посредством неутомимого трудолюбия подвизающихся в ней монахов церковной и классической письменности, аскетическая жизнь и непрестанная молитва о мире всего мира.

Сохранение этого строя автономного монашеского государства, совершенно удовлетворяющего всех подвизающихся во Святой Горе православных монахов независимо от национальности и соответствующего их цели и назначению, просим и молим горячо, Ваше Превосходительство, взять под свое высокое покровительство и попечение.

Царя царствующих и Господа господствующих от всей души и сердца умоляем даровать Вашему Превосходительству здравие и долгоденствие на благо славного германского народа и подписываемся с глубоким уважением.

Подписи и печати 20 Монастырей".

Из содержания следует, что монахи рассказали Гитлеру о самостоятельном, отчасти независимом статусе Афона на протяжении тысячелетия. Это сложившаяся структура, пережившая Византийскую империю, Болгарское и Сербское царства, Турецкую Блистательную Порту, а на то время жила в составе Греческого государства по своему собственному уставу 1926 года.

Монахов беспокоил вопрос сохранения Афона как духовного центра восточной христианской Церкви с его главными ценностями: «классической письменностью, аскетической жизнью и непрестанной молитвой о мире всего мира». При этом братия указывает на то, что международное право уже занималось проблемами полуострова как «всеправославного монашеского государства», отсылая к 62-ой статье Берлинского договора 1878 года. Так как германское правительство являлось гарантом сохранения условий этого договора, то монахи считали, что германское правительство в лице канцлера возьмёт под свою защиту вопрос соблюдения своего Берлинского договора.

Можно ли сказать, что монахи сотрудничали с нацистами? Нет, так как они не брали на себя обещания и не принимали никаких условий. У монахов не было никаких иных интересов кроме сохранения Афонской горы с её тысячелетней духовной историей православного мира. Они знали, что именно Германия в международном плане ещё с 1878 года обязывалась это соблюдать.

В результате Афон был спасён. Ни один из монастырей Афона во время оккупации не пострадал и не лишился своего самоуправления, а Афон – греческого управления. И хотя несколько десятилетий спустя ещё звучали сомнительные обвинения в адрес монахов в связи с этим «посланием о сотрудничестве с нацистами», как показала история, все нападки на афонцев оказались напрасны.

По материалам сайтов "Богослов" bogoslov.ru, "Святая Гора Афон", "Русские Афины".

Фото из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".