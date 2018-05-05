Патриарх Константинопольский Каллист II: афонский монах, на лице которого был отблеск фаворского света

Святитель Каллист II, который известен под именем Каллиста Ксанфопула, день памяти которого отмечается 5 декабря (новый стиль), подвизался на Святой Горе Афон, согласно некоторым источникам, в обители Пантократора.

Подвижничеству он научился у Григория Синаита, прожив на Афоне 8 лет.

В 1397 году Каллист II управлял Константинопольской Церковью, святительствовал при Мануиле Палеологе (1391 - 1425).

Оставив управление Церковью, вместе с Игнатием Ксанфопулом составил "Сто глав об умной молитве", помещенные во второй части славянского издания "Добротолюбия".

Святых Каллиста и Игнатия Ксанфопулов описывал их свременник - святитель Симеон Солунский, говоря, что они были удостоены Божественного осияния, как Апостолы на Фаворской горе. Лица их "казались блистающими солнцевидно".

"Они были отраслями царствующего града, и все оставив, сначала девственно и монашески пожили в послушании (в обители), а потом вдвоем неразлучно проводили воистину небесную подвижническую жизнь, едино во Христе пребывая, как Сам Христос молился о нас к Отцу (Иоан. 17, 11), и мир, какого св. Павел благожелал ученикам своим (Фил. 4, 7), соблюдши в совершенстве, мирно преставились в иную жизнь, где вышний вкушают мир, чистейше созерцая Иисуса, Коего вседушно возлюбили и взыскали, и едино с Ним пребывая, и светом Его сладчайшим ненасытно наслаждаясь: чего залог они еще здесь стяжали, очистившись чрез созерцание и делание и небесного сподобившись просвещения, коего отблеск виден был и на лицах их как на лице Стефана" (гл. 295), - писал Симеон Солунский.

"Наставление безмолвствующим" св. Игнатия и Каллиста Ксанфопулов "является бесценным сжатым изложением всей сути “Добротолюбия”", - писал основатель, игумен и духовник двух подворий афонского монастыря Симонопетра во Франции Плакида (Дезей).

"Главы о молитве" Каллиста Патриарха - одно из главных исихастских произведений. "Гусляр ничего не видит и не слышит, кроме своей мелодии, коей услаждается. И ум во время молитвы действенной трезвенно углубляется в сердце и ничему уже внимать не может, кроме Бога".

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".