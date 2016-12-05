Ведение во храм Пресвятой Богородицы: как прошли торжества в обители Хиландар

На Святой Горе Афон в монастыре Хиландар Патриарх Сербский Ириней возглавил торжества в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", в ночь с 3 на 4 декабря - в день престольного праздника обители Хиландар, в монастыре молились многочисленные паломники из Сербии, Греции, Украины, России и других стран.

«Когда говорит сердце – слова не нужны. Эти самые чувства переполняют нас в связи с вашим визитом в Хиландарскую обитель. Мы стоим перед чудотворным образом «Троеручицы» и молимся чтобы Богородица даровала вам силы и просвещение в ваших трудах на благо сербской Церкви», - сказал игумен монастыря архимандрит Мефодий (Маркович), обращаясь к Патриарху Иринею.

В свою очередь, Патриарх Ириней отметил, что возможность побывать в Хиландаре для него великое благословение.

«Будем молиться Богородице чтобы она хранила Святую Гору, наш народ и всех православных христиан в эти непростые времена», - сказал патриарх Ириней.

По материалам romfea.gr, agioritikesmnimes.blogspot.ru.