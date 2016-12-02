Афон - вид с неба: уникальные снимки Святой Горы с космоса и самолета

Святая Гора Афон поражает своим неземным, неотмирным величием. Откуда не посмотреть на Афон: с неба ли или с земли, монашеская республика остается загадочным и непостижимым миром. Мы собрали фотографии Святой Горы Афон, которые были сделаны с космоса и самолета. К их просмотру располагает стих монаха Симеона Афонского:

Когда-то я мечтал

Попасть туда,

Где край небес

Загадочно

Лазурен

И облака плывут,

Подобно

Кораблям…

И вот, теперь

Я здесь –

И тот же

Небосвод

Опять

Привычно

Хмурен,

А там, откуда

Я пришел:

Лазурный дым

Плывет

По розовым

Холмам…

Фото: из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".