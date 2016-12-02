Афон - вид с неба: уникальные снимки Святой Горы с космоса и самолета
16:10, 02 декабря 2016Афон
3807
Святая Гора Афон поражает своим неземным, неотмирным величием. Откуда не посмотреть на Афон: с неба ли или с земли, монашеская республика остается загадочным и непостижимым миром. Мы собрали фотографии Святой Горы Афон, которые были сделаны с космоса и самолета. К их просмотру располагает стих монаха Симеона Афонского:
Когда-то я мечтал
Попасть туда,
Где край небес
Загадочно
Лазурен
И облака плывут,
Подобно
Кораблям…
И вот, теперь
Я здесь –
И тот же
Небосвод
Опять
Привычно
Хмурен,
А там, откуда
Я пришел:
Лазурный дым
Плывет
По розовым
Холмам…
Фото: из открытых источников.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter