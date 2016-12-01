Священный Кинот Афона инициировал переработку отходов на полуострове, чтобы защитить природу Святой Горы

Священный Кинот Афона инициировал переработку и утилизацию мусора и бытовых отходов с целью защиты окружающей среды на Святой Горе.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", на переработку будет отправляться упаковка, бумага, стекло, пластик, алюминий и упаковка из жести, попавшие в монашескую республику.

«Мы чувствуем великое благословение, что мы живем в этом святом месте, Саду Пресвятой Богоматери. По этой причине мы должны всегда стараться соблюдать чистоту уникальной красоты нашей окружающей природной среды и священной земли, по которой ступаем», - отметили в Священной Эпистасии Афона.

Идею Священного Кинота поддержала греческая компания по переработке вторсырья ΕΕΑΑ, которая работает с 92% населения Греции.

Отходы будут передавать в город Терми в центр по переработке, где их поддадут сортировке и переработке, после чего они вернуться в виде новых продуктов.

В ближайшее время данную информацию планируется популяризировать среди паломников на территории Афона.

По материалам agionoros.ru