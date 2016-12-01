Сербский Патриарх 3 и 4 декабря возглавит торжества в афонском монастыре Хиландар
Патриарх Сербский Ириней возглавит торжества в обители Хиландар в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", престольный праздник обитель отмечает 3 и 4 декабря.
Патриарх Ириней уже посещал Хиландарский монастырь во время своего епископства в октябре 2014 года. Но этот визит имеет историческое значение, так как является первым в качестве Патриарха Сербской Православной Церкви.
По традиции один из епископов Сербской церкви, как правило, член Священного Синода, возглавляет праздничное богослужение в подтверждение духовной связи Сербской Церкви и Хиландарской обители.
Введение во храм Пресвятой Богородицы Православная Церковь отмечает 4 декабря по григорианскому календарю. Согласно церковного предания в трехлетнем возрасте родители торжественно ввели в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней.
Маленькая Мария, как только Ее поставили на первую ступень, быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Пресвятая Богородица пребывала в Иерусалимском храме до пятнадцати лет, воспитывалась в благочестии, читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу.
Фото: vidovdan.org
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