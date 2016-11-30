Афонские святые, день памяти которых отмечают в декабре
Афонские святые, день памяти которых отмечают в декабре (по новому стилю).
1 декабря – Перенесение мощей священномученика Козьмы Прота.
4 декабря – Панигир монастыря Хиландар – введение во храм Пресвятой Богородицы.
5 декабря – Калиста IIго Ксанфопулу, патриарха Константинопольского.
13 декабря – Панигир скита апостола Андрея Первозванного в Карее.
16 декабря – Преподобного Косьмы Агиананита.
18 декабря – Преподобных Нектария и Филофея Карейских. Косьмы Прота и преподобных Карейских.
19 декабря – Панигир монастырей Ставроникита, Григориат - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца.
20 декабря – Преподобного Григория, ктитора Св. монастыря Григориат.
24 декабря – Леонтия Монемвасийского.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".