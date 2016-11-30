Афонские святые, день памяти которых отмечают в декабре

Афонские святые, день памяти которых отмечают в декабре (по новому стилю). 1 декабря – Перенесение мощей священномученика Козьмы Прота. 4 декабря – Панигир монастыря Хиландар – введение во храм Пресвятой Богородицы. 5 декабря – Калиста II­го Ксанфопулу, патриарха Константинопольского. 13 декабря – Панигир скита апостола Андрея Первозванного в Карее. 16 декабря – Преподобного Косьмы Агиананита. 18 декабря – Преподобных Нектария и Филофея Карейских. Косьмы Прота и преподобных Карейских. 19 декабря – Панигир монастырей Ставроникита, Григориат - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца. 20 декабря – Преподобного Григория, ктитора Св. монастыря Григориат. 24 декабря – Леонтия Монемвасийского. "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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