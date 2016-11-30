Афонские святые, день памяти которых отмечают в декабре

15:35, 30 ноября 2016
Афон
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athos-ukraine.com

Афонские святые, день памяти которых отмечают в декабре (по новому стилю).

1 декабря – Перенесение мощей священномученика Козьмы Прота.

4 декабря – Панигир монастыря Хиландар – введение во храм Пресвятой Богородицы.

5 декабря – Калиста II­го Ксанфопулу, патриарха Константинопольского.

13 декабря – Панигир скита апостола Андрея Первозванного в Карее.

16 декабря – Преподобного Косьмы Агиананита.

18 декабря – Преподобных Нектария и Филофея Карейских. Косьмы Прота и преподобных Карейских.

19 декабря – Панигир монастырей Ставроникита, Григориат - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца.

20 декабря – Преподобного Григория, ктитора Св. монастыря Григориат.

24 декабря – Леонтия Монемвасийского.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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