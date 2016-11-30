Чудо в Ватопеде: как Богородица спасла иноков от голода

Православная Церковь 30 ноября вспоминает чудо, в афонском монастыре Ватопед, с которым связано имя преподобного Геннадия Ватопедского.

Согласно монастырскому преданию, которое дошло до наших дней, преподобный Геннадий подвизался в обители Ватопед, и нес послушание келаря – заведующего монастырским столом, провизией и хозяйством обители.

В один год, во время его служения, в монастыре почти не осталось масла. В запасах обители был всего лишь один сосуд. Он хранился в кладовой, где находился образ Божией Матери Элеовритиссы (Елееточивой). Преподобный Геннадий решил не растрачивать этого масла в пищу насельникам монастыря, а заливать его лишь в лампады, чтобы поддерживать огонь перед образами Богородицы, Господа и святых.

Но игумен монастыря Ватопед твердо уповал на помощь Божией Матери – заступницы обители. Он повелел Геннадию выдавать масло братии, веря, что Богородица не оставит иноков. Преподобному Геннадию пришлось послушаться игумена. Однажды, когда святой заходил в помещение, где хранились остатки масла, он ожидал увидеть сосуд практически полностью пустым. Но открыв двери, преподобный Геннадий увидел, что сосуд наполнен маслом через край, и оно даже вытекало к дверям дохиарной.

Святой Геннадий рассказал о случившемся чуде всем насельникам монастыря, и братия обители прославила Богородицу перед Ее иконой, которая не оставила своих чад в трудную минуту. Икона Божией Матери Элеовритиссы до сих пор хранится в дохиарной монастыря Ватопед в память о случившемся чуде.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".