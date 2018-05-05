Апостол Матфей и Афон: древние иконы и фрески

Православная Церковь 29 ноября отмечает день памяти ученика Иисуса Христа и первого автора Нового Завета – апостола Матфея.

На Святой Горе Афон до сегодняшнего дня сохранились несколько древних икон и фресок, на которых изображен апостол Матфей. Так, в Успенском соборе Протата в Карее – столице монашеского государства, есть фреска с образом евангелиста Матфея. Авторство этой фрески приписывают Мануилу Панселину – византийскому живописцу, который жил и творил на рубеже XIII - XIV века. На фреске святой апостол изображен за трудами по составлению Евангелия. А в обители Хиландар иноки свято чтут икону евангелиста Матфея, датируемую XIV веком.

Кроме того, в разных обителях Святой Горы хранятся частицы мощей ученика Христа. Такие святыни есть в Пантелеимоновом монастыре, обители Зограф и монастыре Святого Павла.

Евангелисту Матфею молятся те, чья деятельность связана с финансами и взиманием налогов, ведь согласно преданию, до того как пойти за Христом, апостол был мытарем и собирал подати для Римской империи. В те времена общение с мытарем для иудеев считалось грехом, ведь сборщики подати брали налоги с большой выгодой для себя и слыли алчными и весьма жестокими людьми. Но Христос позвал Матфея за собой, и апостол, раздав все свое имущество бедным, последовал за Спасителем.

Святой апостол много проповедовал в Палестине и именно здесь он написал Евангелие – первую книгу Нового Завета. Евангелие от Матфея было написано в 42 году после Рождества Христова вероятно на арамейском языке. Однако первоисточник до нас не дошел, современные христиане пользуются греческим переводом.

С проповедью апостол Матфей обошел Сирию, Персию, Мидию, Парфию и нашел мученическую кончину в Эфиопии. В этой стране он построил храм и обратил многих язычников в христианскую веру. Однажды Матфею явился Господь в образе юноши и подарил ему жезл. По слову Господа этот жезл Матфей должен был поставить у дверей храма, и из него чудесным образом вырастет дерево, а от корней появится источник воды. Если эфиопы попробуют воду и плоды с дерева, то отвернутся от язычества.

Апостол Матфей понес жезл к храму, но по пути встретил правителя Эфиопии Фулвиана. Вместе с правителем шли его жена и сын, которые были одержимы бесами. Святой Матфей исцелил их, но Фулвиан вместо благодарности обвинил апостола в колдовстве и приказал своим слугам казнить Матфея.

Апостола бросили на землю, засыпали хворостом и подожгли. Но сильный огонь, который разгорелся на теле святого, не повредил ему. Тогда правитель приказал облить хворост смолой и окружить костер фигурами 12-ти идолов. Пламя разбушевалось с новой силой, но вновь не повредило Матфея, а только палило самого Фулвиана и растопило идолов. Правитель испугался и обратился с молитвами к Матфею и по молитвам святого пламя погасло. Тело евангелиста Матфея осталось целым и невредимым, но святой отошел ко Господу (+ 60).

Тогда правитель велел положить тело святого Матфея в железный гроб и бросить в море. При этом он сказал, что если Бог, в которого верил Матфей сохранит тело апостола в воде, как сохранил его в огне, то это Истинный Бог.

В ту же ночь к епископу Платону в сонном видении явился апостол Матфей и велел ему идти на берег моря и обрести там его тело. Гроб вынесло на берег волною и он был перенесен в храм, построенный апостолом. Тогда Фулвиан попросил у Матфея прошения, а епископ Платон крестил его с именем Матфей. Фулвиан позже принял епископство и продолжил просвещение своего народа.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".