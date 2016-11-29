Румынская Церковь подарила православным Полтавы частицу мощей прп. Паисия Величковского

Румынская Православная Церковь привезла в Полтаву частицу святых мощей преподобного Паисия Величковского.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", святыню привез в Украину митрополит Молдовы и Буковины Феофан. Передача мощей состоялась 28 ноября, в День памяти преподобного Паисия Величковского.

В этот день в Крестовоздвиженском женском монастыре Полтавы собрались тысячи верующих. Божественную литургию возглавил митрополит Полтавский и Миргородский Филипп. Ему сослужили митрополит Молдовы и Буковины Феофан, епископ Новосанжарский Вениамин, наместник Нямецкой лавры архимандрит Венедикт, наместник монастыря Секу архимандрит Викентий и духовенство Полтавской епархии УПЦ. Во время богослужения была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

По завершении богослужения митрополит Молдовы и Буковины Феофан передал в дар частицу мощей преподобного Паисия Величковского.

Преподобный Паисий Величковский - уроженец Полтавы, православный старец, аскет, святой, служение которого проходило в Украине, на Афоне и в Молдавии. Паисий Величковский известен также как переводчик трудов святых отцов с греческого языка.

В частности, он перевел на церковно-славянский язык «Добротолюбие» - любимое духовное чтение монахов и мирян. Величковский - один из тех, кто возродил забытые традиции монашеской жизни - старчества, общежительного монашества и Иисусовой молитвы.

В июне этого года на Афоне, неподалеку от монастыря Пантократор, группой исследователей Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» была найдена келия XVII века, где принял монашество известный украинец - преподобный Паисий Величковский.

А в октябре Благотворительный фонд "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" презентовал на фестивале православного кино «Покров» документально-просветительский фильм «Величковский: путь над временем», где описан жизненный путь и духовная деятельность великого святого.

Съемки фильма происходили на Афоне в монастырях Ксенофонт, Пантократор, Симонопетра, а также в Ильинском скиту. В Румынии съемочная группа побывала в Драгомирне, Секуле и Нямце - монастырях, где преподобный Паисий Величковский был игуменом. Финальный этап съемок прошел в Киево-Печерской лавре.