Игумен монастыря Пантократор встретился с украинскими исследователями Афона и одобрил восстановление келии Паисия Величковского

Игумен афонского монастыря Пантократор архимандрит Гавриил одобряет начало процесса по восстановлению келии Константина и Елены, в которой около четырех лет подвизался изветсный украинец - преподобный Паисий Величковский.

Об этом он сказал во время встречи с основателем БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» Дмитрием Вороной, сообщает athos-ukraine.com.

В частности, игумен монастыря отметил, что преподобный Паисий Величковский – "всеправославный святой, потому восстановление исторической памяти о нем является общим долгом всех православных христиан".

В свою очередь Дмитрий Ворона обсудил с настоятелем монастыря этапы восстановление келии Константина и Елены, которая была найдена в июне нынешнего года.

"Полагаю, будет правильно, чтобы в каждой келии, скиту и монастыре, где подвизался на великий аскет, преподобный Паисий Величковский, горела неугасимая лампада перед его святым образом. Поэтому восстановление келии Константина и Елены на земле Пантократорского монастыря станет для нас большим делом, поскольку мы вновь сможем зажечь свечу в том месте, где наш преподобный начал свой путь духовного руководителя тысяч людей православной веры", - отметил в разговоре с игуменом монастыря Дмитрий Ворона.

Как сообщалось, в июне этого года на Афоне, неподалеку от монастыря Пантократор, группой исследователей Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» была найдена келия XVII века, где принял монашество известный украинец - преподобный Паисий Величковский. В октябре БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» презентовал на фестивале православного кино «Покров» документально-просветительский фильм «Величковский: путь над временем», где описан жизненный путь и духовная деятельность великого святого.

Съемки фильма происходили на Афоне в монастырях Ксенофонт, Пантократор, Симонопетра, а также в Ильинском скиту. В Румынии съемочная группа побывала в Драгомирне, Секуле и Нямце - монастырях, где преподобный Паисий Величковский был игуменом. Финальный этап съемок прошел в Киево-Печерской лавре.

*** Преподобный Паисий Величковский - уроженец Полтавы, православный старец, аскет, святой, служение которого проходило в Украине, на Афоне и в Молдавии. Паисий Величковский известен также как переводчик трудов святых отцов с греческого языка.

В частности, он перевел на церковно-славянский язык «Добротолюбие» - любимое духовное чтение монахов и мирян. Величковский - один из тех, кто возродил забытые традиции монашеской жизни - старчества, общежительного монашества и Иисусовой молитвы.