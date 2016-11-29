В афонском монастыре Дохиар открыли мозаичные образы Архангелов
12:55, 29 ноября 2016Афон
1089
На днях в афонском монастыре Дохиар состоялось открытие мозаичных образов Архангелов Михаила и Гавриила в рамках празднования киновией афонских Архангелов покровителей. Об этом сообщает греческий сайт vimaorthodoxias.gr.
Две великолепных мозаики, изображающие Архангелов Михаила и Гавриила, которые отныне украшают главный вход в монастырь, созданы на средства, собранные верующими.
Кафедральный собор монастыря, построенный в 1568 году, посвящен Архангелам Михаилу и Гавриилу, которые чудесными явлениями верующим считают своим домом монастырь Дохиар.
Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter