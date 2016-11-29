В афонском монастыре Дохиар открыли мозаичные образы Архангелов

На днях в афонском монастыре Дохиар состоялось открытие мозаичных образов Архангелов Михаила и Гавриила в рамках празднования киновией афонских Архангелов покровителей. Об этом сообщает греческий сайт vimaorthodoxias.gr.

Две великолепных мозаики, изображающие Архангелов Михаила и Гавриила, которые отныне украшают главный вход в монастырь, созданы на средства, собранные верующими.

Кафедральный собор монастыря, построенный в 1568 году, посвящен Архангелам Михаилу и Гавриилу, которые чудесными явлениями верующим считают своим домом монастырь Дохиар.

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".