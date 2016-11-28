Ватопедский монастырь передал копию иконы Божией Матери Парамиской в греческий город Трикалу

В святогорский монастырь Ватопед прибыли митрополит Халкиды Хрисостом и митрополит Трики и Стагона Хрисостом. Об этом сообщает "Ромфея".

Двух митрополитов радушно встречали настоятель монастыря игумен Ефрем и братия монастыря, после чего они отправились в кафедральный собор Благовещения, где поклонились поясу Богородицы и главе святого Иоанна Златоуста.

Митрополит Халкиды Хрисостом возглавил ночное бдение на праздник святого Иоанна Златоуста, а утром провел торжественное богослужение.

Митрополит Трики и Стагона Хрисостом прибыли в Ватопед, чтобы принять и передать в город Трикалу (Греция) копию иконы Божьей Матери Парамиской.

"Я очень рад и взволнован, что буду везти икону Божией Матери", - заявил, обращаясь к Игумену Ефрему, митрополит Трики Хрисостом.

Встреча Святой иконы Панагия Парамисья (Сказочная) состоялась в воскресенье, 27 ноября на центральной площади города Трикала.

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".