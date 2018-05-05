Преподобный Паисий Величковский о вере, любви и молитве

Преподобный Паисий Величковский, память которого православные празднуют 28 ноября, посвятил жизнь изучению мудрости святых отцов Церкви. В этом послушании старец преуспел, а его наставления интересны и сегодня. Мы собрали изречения преподобного Паисися Величковского, которые помогут настроить душу на большие и малые подвиги в дни Рождественского поста.

О вере

«Первая добродетель – вера, ибо верою и горы преставляют, и все, что хотят, получат, как сказал Господь. Всякий во всех славных и дивных делах верою своею утверждается».

О молитве и посте

«Молитва и пост отгоняют всякие греховные помышления, останавливает разгорячение мозга, сохраняет ум от мятежа, собирает его от рассеянности и просвещает. Молитва и пост есть оружие, заграждающее всякий вход в нас бесов».

О спасительном чтении

«Советую вам прилежнее читать Божественное Писание и учение святых и Богоносных Отцов наших, которым дано благодатью Пресвятого Духа разуметь тайны Царствия Божия, то есть, истинный смысл Священного Писания; в их духопросвещенном учении вы найдете все, что нужно ко спасению».

О добрых делах

«Добрые дела - это Евангельские заповеди, без исполнения которых, как и без веры, также невозможно никому спастись. Вера православная без добрых дел мертва, и дела добрые без веры также мертвы. Желающему спасения необходимо иметь и то и другое вместе».

О страстях

«Помрачение ума происходит от страстей: от многословия, от суетливости, от безмерной заботы, от скорби, от мечтания, от объядения, от многоспания; часто и от бесов оно бывает, то есть от смущений их, когда они приближаются к нам. От входа в нас сих страстей душевное око наше закрывается, то есть притупляется зрение ума; и он уже ничего духовного не видит и не имеет рассуждения, подобно тому, как кто-либо и здоровым телесным глазом не видит в темноте ночной, иногда спотыкается, а иногда и падает в яму; так и человек, имея потемненный ум, впадает в яму различных страстей: унывает, мечтает, предается многому сну и совершенно забывается, что идет путем вечной погибели».

О христианском «оружии»

«Бесы очень боятся шести добродетелей: алкания, жажды, молитвы Иисусовой, крестного изображения, - кто хорошо изображает крест на себе, на лице своем, частого причащения пречистых тайн Христовых - кто достойно причащается и несомненной надежды на Бога. Нет страшнее сего оружие против бесов».

О духовном развитии

«Страх Божий рождает веру; вера - надежду; надежда - любовь к Богу и людям; любовь - терпение и иные многие добродетели; терпение - послушание и всякую добродетель; послушание - упование; упование - пост; пост - чистоту и безмолвие».

О любви

«Любовь обнимает и связывает во едино все добродетели. Одною любовью весь закон исполняется и жизнь богоугодная совершается. Любовь состоит в том, чтобы полагать душу свою за друга своего и, чего себе не хочешь, того и другому не твори. Любви ради Сын Божий вочеловечился. Пребывающий в любви, в Боге пребывает; где любовь, там и Бог».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".