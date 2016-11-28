Как на Афоне в Ватопеде чествуют святителя Иоанна Златоуста (фото)
С большой торжественностью в монастыре Ватопед 25 ноября состоялось ночное бдение на праздник святого Иоанна Златоуста.
Об этом сообщает Ромфея.
Как известно, в Ватопедском монастыре хранится бесценное сокровище - святая глава святителя и нетленное правое ухо.
Святое бдение возглавил митрополит Халкиды Хрисостом, который согласно действующему на Афоне старому стилю, отметил и свои именины.
На всенощном бдении с ним был и митрополит Трики и Стагоны Хрисостом, который прибыл в монастырь, чтобы получить икону Богоматери Парамиской
На праздничной трапезе с традиционным афонским угощением игумен Ефрем поблагодарил митрополитов и поздравил с праздником.
Со своей стороны, митрополит Халкиды подчеркнул особое благословение, которое имеет монастырь Ватопед благодаря честной главе святого Иоанна Златоуста.
Митрополит Трики и Стагоны Хрисостом сказал, что его взволновал нынешний приезд в монастырь, поскольку он раньше служил в храме Святой Марины в Салониках, где хранится икона Божией Матери Парамиская.
Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".