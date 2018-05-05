athos-ukraine.com

12 фактов о преподобном Паисии Величковском

14:14, 28 ноября 2016
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Православная Церковь 28 ноября вспоминает афонского подвижника родом из Украины – преподобного Паисия Величковского. Мы собрали интересные факты из жизни святого.

athos-ukraine.com

Православная Церковь 28 ноября вспоминает афонского подвижника родом из Украины – преподобного Паисия Величковского. Мы собрали интересные факты из жизни святого.

1.    Родился в Полтаве в 1722 году в семье, которая принадлежала к духовному сословию: брат, отец, дед и прадед были священниками.

2.    В миру получил имя Петр.

3.    Первая попытка стать монахом уже в 17 лет оказалась неуспешной: когда Петр пришел к настоятелю Китаевской пустыни с желанием постричься в монахи, инок трижды предложил юноше присесть на стул, но Петр отказался. Тогда настоятель сказал, что в сердце юноши еще нет необходимого смирения для того, чтобы принять монашество.

4.    Подвизался в Любечском монастыре, где нес послушание по переписыванию трудов святых отцов Церкви. Из-за разлада с игуменом обители ночью тайно покинул монастырь, перейдя по льду Днепр.

5.    Мать Петра не хотела, чтобы ее сын ушел в монахи, поэтому стала строго поститься и ежедневно читать акафист Божией Матери. Однажды к ней явился Ангел, который возвестил, что Петр станет монахом по воле Господа, а сама она также должна уйти в монастырь, чтобы стать примером для родителей, которые любят своих детей сильнее Бога.

6.    В поисках духовного наставника, преподобный подвизался в Медведовском монастыре, затем в Киево-Печерской лавре, Мотронинском монастыре, скиту Кырнул.

7.    На Святой Горе Афон преподобный жил в пустыне 40 месяцев, после был пострижен в мантию с именем Паисий.

8.    На Афоне преподобный Паисий Величковский собрал вокруг себя монахов из числа единомышленников. В Ильинском скиту монастыря Пантократор, они занимались изучением и переписыванием святоотеческой литературы.

9.    Прожив 17 лет на Святой Горе, Паисий Величковский покинул Афон и уехал в Молдавию в Драгомирнский монастырь Святого Духа, а затем перебрался в Нямецкий монастырь.

10.    Главным делом жизни преподобного Паисия Величковского стал перевод с греческого «Добротолюбия» - сборника духовных текстов православных аскетов IV - XV веков.

11.    Преподобный Паисий Величковский отошел ко Господу в 1794 году, когда ему было 72 года. Похоронен в Нямецком монастыре.

12.    Был причислен к лику святых в 1988 году.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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