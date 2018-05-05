Как выглядит келия известного афонского старца - преподобного Паисия Святогорца (фото)

На Афоне паломникам из Украины показали келию, где подвизался преподобный Паисий Святогорец.

В рамках паломничества на Святую Гору, организованного Благотворительным фондом «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», участники поездки увидели келию известного афонского старца практически в том виде, в котором она была при его жизни.

«Мне множество раз приходилось бывать на Афоне, но в этот раз наша группа впервые посетила келию в Панагуде, где подвизался преподобный Паисий Свяогорец. У входа – лукум, тот же архондарик под открытым небом, та же калива – все точно так же, как я читал в его житии. Когда стучишь в дверь, такое ощущение, что вот сейчас выйдет старец Паисий и с улыбкой кротко скажет: «Калимера». Эмоции переполняют. Преподобного нет уже более 20 лет, но мысленно он с нами», - рассказал основатель фонда Дмитрий Ворона.

Как отмечают организаторы поездки, «паломники, которые приходят в дом преподобного, могут увидеть стасидию, где молился старец. Возле нее висят иконы Спасителя, Богородицы и святых, которые являлись преподобному Паисию. Все они написаны по его собственным описаниям».

Как известно, в келии, которая находится в 20 минутах ходьбы от столицы Святой Горы, в местности Панагуда, преподобный поселился после 1979 года, будучи монахом монастыря Кутлумуш, которому принадлежала эта келия, и прожил там несколько десятилетий.

«Панагуда была заброшенной хижиной, и старец Паисий много потрудился, чтобы сделать ее пригодной для жизни, в соответствии и со своими аскетическими требованиями. Там его посетили множество людей: народа было столько, что пришлось устанавливать опознавательные знаки, ведущие в его келию, дабы люди не отвлекали других монахов», - отмечают в БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

Сейчас в келии проживают два монаха - хранители памяти преподобного Паисия Святогорца.