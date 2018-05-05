10 фактов об иконе "Милостивая"

Православная Церковь 25 ноября чествует икону Божией Матери «Милостивая». Мы собрали 10 интересных фактов об этом образе Пресвятой Богородицы.

1. Согласно преданию, это одна из икон, написанных евангелистом Лукой.

2. Икону еще называют «Киккская» от названия горы Киккос на Кипре, где хранится образ Богородицы.

3. До того как прибыть на Кипр, образ находился сначала в Египте, а потом в Константинополе. Однажды у императора Алексия Комнина тяжело заболела дочь. В это же время в Константинополь приехал правитель Кипра Мануил Втомит, чтобы попросить у императора икону и построить обитель на горе Киккос. Император согласился отдать чудотворный образ, и дочь его получила исцеление.

4. Икона почитается не только православными христианами, но и верующими других конфессий.

5. По преданию, один язычник ударил образ рукой, и тут же его кисть отсохла. В напоминание об этом событии к окладу иконы прикреплена железная кисть.

6. Лик Богородицы на первообразе иконы закрыт покровом. Именно так икону и видят все паломники монастыря.

7. Однажды в 1669 году Патриарх Александрийский Герасим приподнял покров, чтобы увидеть лик Богородицы, но тут же был наказан и ослеп. С тех пор сохранилось предание, которое рассказывает, что каждый, кто осмелится приоткрыть покров – потеряет зрение.

8. В период засухи иноки монастыря, где хранится икона, все же открывают лик Богородицы, но для этого они переносят ее на гору Трон и поют молебен. Впрочем, даже сами монахи не видят образа, так как лик Божией Матери обращен к небу.

9. Лик Богородицы не всегда был закрыт покровом. Увидеть, как выглядит икона можно на древних списках образа, которые хранятся в Грузии, России, Эфиопии, Болгарии, Египте и Греции.

10. Перед образом молятся об исцелениях от кровотечения, головной боли и бесплодия. Обращаются за помощью и супруги, у которых разлад в семейных отношениях. Также перед этой иконой совершаю молитвы православные монахи, которые просят у Божией Матери помощи в своем подвижничестве.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".