Афонский старец Иоанн: монах с Буковины, который всю жизнь держал пост

24 ноября - день памяти афонского подвижника с украинскими корнями схимонаха Иоанна (Гаруса).

Будущий афонит родился в 1833 году на Буковине и в миру получил имя Илия. Повзрослев, Илия женился, и в браке у него появилось две дочери. Но вскоре он овдовел, и вместе с отцом ушел в Преображенский монастырь, а его дочери отправились в монастырь на Волыни.

Когда послушник Илия потерял и отца, он решил подвизаться на Афоне, но по пути на Святую Гору, в Одессе, очень серьезно заболел. Тогда Илия дал себе обет: если его здоровье восстановится, он обязательно доберется до Афона, станет монахом и никогда не будет есть яиц, сыра, рыбы, молока и масла. Вскоре здоровье Илии пошло на поправку, и он продолжил свой путь на Святую Гору.

На Афоне Илия долго путешествовал от обители к обители в надежде найти духовника. Ему встретился отшельник отец Пахомий, который принял Илию к себе в ученики и постриг в схиму с именем Иоанн.

Сначала духовник велел Иоанну всю жизнь придерживаться поста, а потом, чтобы удостовериться в том, что его ученик полностью отрекся от своей воли, приказал ему есть все, что предлагают. Иоанн покорился воле духовника и тогда Пахомий увидел, что его ученик действительно достойный послушник и снова разрешил ему придерживаться поста. Иоанн прожил вместе со своим учителем на Святой Горе 16 лет.

После смерти Пахомия, Иоанн продолжал вести отшельнический образ жизни. Он постоянно переходил с места на место, желая как можно дальше удалиться от других монахов. Часто он брал с собой лишь сухари, топор, лопату, кирку и чайник и уходил в пустынные места. Если еды и воды у него не хватало, Иоанн не слишком об этом заботился и по несколько дней мог вообще ничего не есть, пребывая в молитве. В его келье не было даже стульев. Спал монах на полу в сидячем положении, подстилая только войлок.

Но, несмотря на большое желание удалиться от разговоров и других иноков, у Иоанна все же было несколько учеников, которым он также велел держать пост. Подвижник очень плохо владел грамотой и не имел хорошего образования, но понятно и легко мог объяснить своим ученикам Священное Писание и сочинения святых отцов Церкви. Однажды ученик увидел отца Иоанна в ярком и чудесном свете. Когда он рассказал об этом своему учителю, и монах объяснил причину: «Ради того, чтобы ты имел ко мне доверие!»

Подвижник Иоанн отошел ко Господу в одиночестве. Всю свою жизнь на Святой Горе он провел в посте и молитве. Близкие к нему говорили, что он сподобился многих духовных видений и многие из подвижников обращались к нему за советами.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".