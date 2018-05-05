Когда обстоятельства сильнее: афонские святые и старцы об преодолении жизненных трудностей

У каждого человека в жизни бывают такие моменты, когда все валится из рук, планы расстраиваются, а осуществить задуманное никак не выходит. Мы собрали советы афонских святых и старцев, которые будут полезны тем, кто ощущает, что жизненные обстоятельства сильнее его.

Монах Симеон Афонский

«Трудными обстоятельствами и скорбями Бог пытается вернуть нас к самим себе».

«Часто обстоятельства бывают для нас – как смирительная рубашка для безумного».

«Человека убивают не обстоятельства, – его убивают мысли».

«Жизнь тупиков не имеет, – человек сам заходит в тупики».

Преподобный Паисий Святогорец

«Ты свои собственные планы поставляешь впереди планов Божиих, потому страдаешь. Доверием Богу и смирением решаются все проблемы».

«Нужно полностью довериться Богу и на каждое испытание смотреть как на дар, посланный любовью Божией»

«Бог ждет, чтобы мы попросили его о помощи, и только потом вмешивается. Господь уважает нашу свободу»

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

«Мы сами их обстоятельств не можем изменить, но это и не нужно, это сделает Благодать»

«Как тебе полюбить трудности и искушения? Если Христос войдет в сердце, то Он наполнит его Своей любовью. Тогда уже все важное для тебя: и то, и другое, и третье… - все душевное исчезает! Остается одна любовь!»

«Человек разумный, уже предал свое сердце Христу, и не страдает, какие бы трудности не встретились на его пути. Он радуется, он преисполнен внутренней радости. Он энергичен, но осторожен, и не делает ошибок и промахов. Его ум, руки, ноги - все движимо благодатью Божией. Это есть разумность».

«Не будем молитвой насиловать Бога. Не будем просить у Бога избавить нас от чего-либо, от болезни и тому подобного или разрешить наши проблемы. Но будем просить у Него силы и укрепления, чтобы перенести все».

«Когда у нас серьезная проблема или мы стоим перед дилеммой, важным выбором, тогда пусть нашему решению предшествует усиленная молитва и пост. Я так поступал много раз…»

«Чего мы хотим, и как мы хотим, так мы можем и жить. Для того чтобы осуществить наши желания не существует трудностей и преград. Тем не менее, не может быть и оправданий. Мы должны жить по Богу, и это в наших силах. Человек заболевает тогда, когда начинает биться с людьми и обстоятельствами».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".