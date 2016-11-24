Инструкция для паломников: как рассказать свою историю поездки на Афон и показать фото десяткам тысяч православных

Паломническая поездка на Святую Гору Афон в жизни каждого православного христианина значимое и особо запоминающееся событие. Благотворительный Фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» дарит возможность разделить радость от посещения монашеской республики с десятками тысяч православных христиан. Мы расскажем, что для этого нужно.

Многие паломники хотят в подробностях запомнить свое пребывание в скитах и монастырях Святой Горы, поэтому берут на Афон фотоаппараты. Как известно, вести видеосъемку на Святой Горе запрещено. Даже ввозить на территорию видеокамеры не рекомендуется, ведь если заметит полиция, могут конфисковать и отдать уже только на обратном пути.

А вот фотографировать паломникам разрешается. Но и здесь следует знать ряд важных правил. Например, снимать можно только на улицах. Если возникнет желание сделать фото в монастыре, храме или других помещениях, на это необходимо получить благословение священноначалия обители. Но обычно иноки не слишком строги в этом вопросе и разрешают паломникам фотографировать.

Как известно, на Святой Горе действует 20 монастырей. Каждая обитель имеет свой престольный праздник, который всегда отмечается торжественно. В честь праздника совершаются крестные хода с особо чтимыми святынями: мощами преподобных, чудотворными иконами.

Если ваше пребывание на Афоне совпало с таким праздником в одном из монастырей Святой Горы, и вам удалось сделать яркие и интересные фото торжества, присылайте их на электронный адрес press@athos-ukraine.com. Фото будут опубликованы в тот же день, и вы сможете разделить радость празднования с десятками тысяч православных христиан.