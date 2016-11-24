Издана третья книга миней из четырехтомного сборника "Ватопедские славословия"

Издана 3 третья книга миней (с июня по август, в которой содержатся, и служба Богородице, и воскресные службы) из четырехтомного сборника "Ватопедские славословия", который включает песнопения Господских, Богородичных праздников, праздников, когда отмечаются святые всего годового цикла, Триоди, Пятидесятницы, молебные пения, некоторые Гимны.

Описание песнопения у преподобного Феофана Ватопедского строго литургический: долгота звучания, сохранение музыкального ряда и фразы древнего звучания песнопений при обогащении их существующим новым звучанием славословий Богородице, ватопедским и другим святым в их честь на ночных бдениях или праздничных службах на горе Афон.

Свой труд он основывает на методах пения, которые возникли из давних традиций воспевания, без введения новшеств и изменения традиций, путем корректировки, возникающих, в основном, литургических потребностей как на Афоне, так и в мире.

Основная синтезирующая цель этих усилий была как возможно лучшее применение и адаптация медленных позиций звучания песнопений к более краткой форме без потери их непрерывности, особенности звучания и их узнаваемости, учитывая в первую очередь работы старших учителей (Якова Протопсалта и Хурмузиу Хартофилакас), а также ранее существовавшей устной и письменной музыкальной традиции Афона, (музыковеды Матфей и Спиридон Ватопедские).

Изданием третьей книги завершается четырехтомный выпуск проекта "Ватопедские песнословия" иеромонаха Феофана Ватопедского.

pemptousia.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".