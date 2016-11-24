В Греции открыли новый храм в честь Паисия Святогорца

В Северной Греции в Фириопетре (Аридейский район) на днях был открыт новый храм, построенный в честь почитаемого афонского старца - преподобного Паисия Святогорца.

Как сообщает греческий сайт Romfea.gr, храм освятил митрополит Эдесский Иоиль. По завершении освящения церкви в ней прошло первое богослужение, на котором присутствовало множество верующих. Также состоялся крестный ход с иконой Паисия Святогорца.

Митрополит Иоиль поблагодарил местных жителей за посильную помощь в строительстве православного храма и подарил всем прихожанам книги с текстом службы преподобному Паисию Святогорцу.

*** Преподобный Паисий Святогорец родился 25 июля 1924 года в небольшом греческом селении Фарасы на территории Турции и в миру получил имя Арсений. Его семья переехала в Грецию, где Арсений увлекся Священным Писанием и чтением книг о святых. В 1945 году его призывали в армию, где он получил специальность радиста. После армии Арсений отправился на Афон и подвизался в монастыре Эсфигмен. В марте 1954 года Арсений принял монашеский постриг с именем Аверкий, а в 1956 году перешел в монастырь Филофей, где спустя год его постригли в мантию. Тогда же монах получил новое имя – Паисий, в честь Паисия II, митрополита Кесарийского.

Преподобный отошел ко Господу 12 июля 1994 года, но оставил миру богатое духовное наследие – свои поучения, которые собраны в шести томах под общим названием «Слова». Решением Священного Синода Вселенского Патриархата в Константинополе 13 января 2015 года Паисий Святогорец был причислен к лику святых.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".