Фонд Афон организовал паломничество украинцев на Святую Гору Афон, чтобы принять участие в торжествах

На днях состоялась поездка на Святую Гору Афон, организованная паломнической службой «Панагия» при Благотворительном фонде «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

Среди паломников – духовник группы епископ Обуховский Иона, основатель Фонда Дмитрий Ворона, исполнительный директор Фонда Андрей Ус, духовенство и миряне.

В первый день пребывания на Святой Горе паломники посетили Свято-Пантелеймонов монастырь, где приложились к святыням и побывали в музее обители.

«Во время пребывания в Свято-Пантелеймоновом монастыре, нам впервые удалось посетить местный музей. В помещении, где он сейчас находится, когда-то располагался большой магазин, в котором 15 лет трудился преподобный Силуан Афонский. В начале прошлого века в монастыре подвизалось более 2000 монахов и 3000 рабочих, была собственная типография, аптека, швейная мастерская, больница, стоматологический кабинет, фотостудия, столярная мастерская и единственный на то время в северной Греции литейный цех. Все трудились, чтобы украсить Удел Пресвятой Богородицы, кто духовно, а кто архитектурно. Сейчас же силами братии это здание получило новое дыхание жизни. Современная экспозиция показывает, какой была жизнь в монастыре на протяжении 19-20 веков, а в отдельном крыле музея, находятся сотни черно-белых фотографий, рассказывающих о жизни обители в этот период», - рассказал основатель Благотворительном фонде «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» Дмитрий Ворона.

После посещения Свято-Пантелеймоновой обители большая часть группы отправилась в монастырь Дохиар, чтобы принять участие в торжествах по случаю престольного праздника обители – Собора Архистратига Михаила и всех сил бесплотных, где епископ Обуховский Иона возглавил праздничное богослужение.

Также во время поездки паломники посетили столицу Святой Горы Карею, после чего отправились в монастырь Кутлумуш, где находится икона Богородицы «Грозное заступление». Далее были келии преподобного Паисия Святогорца в Панагуде, Святого Мины в Карее и хиландарская Маруда.

В завершение путешествия на Афон паломники побывали в монастыре Пантократор, где приложились к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Георондисса» и встретились с игуменом монастыря архимандритом Гавриилом.