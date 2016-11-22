Первые игумены Дохиара: отшельник, строитель и юноша, спасенный Архангелами

Православные 22 ноября отмечают день памяти преподобных Евфимия, Неофита и Варнавы, ктиторов монастыря Дохиар на Святой Горе Афон.

Согласно монастырскому преданию, преподобный Евфимий - основатель обители Дохиар. Сначала святой подвизался в Великой Лавре и служил там экономом, но позже он попросил благословения у преподобного Афанасия удалиться в пустыню. Евфимий поселился недалеко от Дафни (главный порт Афона) и вел жизнь, исполненную трудами и молитвой. Вокруг Евфимия стали собираться монахи и в 967 году преподобный основал монастырь Дохиар, который сначала был посвящен святителю Николаю.

Новая обитель стала быстро разрастаться, но в 1050 году во время одного из пиратских набегов, монастырь был полностью уничтожен и разорен, а братии пришлось укрыться в лесах. Иноки решили перенести обитель на новое более безопасное место и построили небольшой монастырь в труднодоступной местности Афона.

В 1083 году, когда Византийская империя обрела былую мощь, было принято решение вернуть монастырь к берегам моря. На новом выбранном месте, где и по сей день находится Дохиар, был пустующий монастырь в честь Архистратига Михаила.

Игумен обители преподобный Неофит, который был родом из Константинополя и приближен ко двору императора, занялся строительством обители. Он выстроил укрепленные стены вокруг монастыря, кельи, трапезную, пекарню. Высадил сад, виноградники, приобрел землю и скот. После этого игумен решил возвести новый храм монастыря, но средств, чтобы достойно завершить строительство церкви стало не хватать.

Согласно преданию, Богородица сообщила одному из юных послушников обители о месте, где был спрятан клад. Юноша вместе с тремя монахами отправился на поиски сокровищ, но иноки, соблазнившись богатствами, повесили на шею послушника камень и утопили его, чтобы разделить клад между собой. Архангелы Михаил и Гавриил спасли юного послушника из воды и перенесли его прямо в алтарь церкви. Все сокровища были потрачены на завершение строительства храма, который посвятили Архангелам. Церковь облицована мрамором и является самым высоким храмом на Афоне. Камень, который монахи привязали к шее юноши, до сих пор хранится в монастыре Дохиар.

Спустя несколько лет юноша, которого спасли Архангелы, стал игуменом Дохиара с именем Варнава. На этом посту он заменил преподобного Неофита. Варнава много потрудился для восстановления обители и при нем монастырь вернул себе былое величие. За труды Варнава был причислен к лику святых, как и первые игумены Дохиара – Евфимий и Неофит.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".