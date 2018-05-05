10 фактов об афонской "Скоропослушнице"
Православная Церковь 22 ноября чествует икону Божией Матери «Скоропослушница». Мы собрали 10 интересных фактов об этом образе Богородицы.
Православная Церковь 22 ноября чествует икону Божией Матери «Скоропослушница». Мы собрали 10 интересных фактов об этом образе Богородицы.
1. Первообраз иконы находится в монастыре Дохиар на Святой Горе Афон.
2. Икона была написана в Х веке по благословению основателя Дохиара преподобного Неофита.
3. В XVII веке произошло чудо. Монах Нил проходил возле иконы с горящей лучиной по долгу службы в трапезную. Однажды инок услышал голос, который велел ему не приближаться к иконе с лучиной. Монах подумал, что это шутки братии и продолжал ходить с лучиной. Тогда он снова услышал тот же голос и ослеп. В горьком раскаянии молился Нил пред иконой Божией Матери, умоляя о прощении и получил исцеление.
4. Богородица Сама назвала образ «Скоропослушницей». Она повелела Нилу возвестить всей братии: «С этой поры будет именоваться сия икона Моя «Скоропослушницею», потому что скорую всем, притекающим к ней, буду являть милость и исполнение прошений».
5. Праздник в честь иконы отмечается 22 ноября (по новому стилю), но только в самом монастыре Дохиар чествование перенесено на Покров Божией Матери, чтобы придать празднованию большей торжественности.
6. Образ представляет собой фреску, написанную в нише наружной стены перед входом в трапезную.
7. В 90-х годах XX века фреску реставрировали: когда археологи сняли серебряную позолоченую ризу с иконы, оказалось, что на фреску наложен холст. Этот холст сняли, отреставрировали, поместили в резной киот. Так в монастыре оказалось две иконы.
8. Изображение на холсте появилось так: когда в 1831 году Афон был освобожден от турок, святогорцы восприняли это как чудо Божией Матери. В честь этого события игумены монастырей решили украсить чтимые иконы. Монах-иконописец Никифор повторил образ «Скоропослушницы» на холсте и закрепил его поверх фрески.
9. С иконы «Скоропослушница» сделано множество списков, многие из которых чудотворные.
10. Перед иконой молятся о духовном прозрении, об исцелении болезней зрения, об избавлении от хромоты. Но прежде всего, когда не знают, как поступить - в растерянности и недоумении.
Фото: logoslovo.ru
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".