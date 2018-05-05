10 фактов об афонской "Скоропослушнице"

Православная Церковь 22 ноября чествует икону Божией Матери «Скоропослушница». Мы собрали 10 интересных фактов об этом образе Богородицы.

1. Первообраз иконы находится в монастыре Дохиар на Святой Горе Афон.

2. Икона была написана в Х веке по благословению основателя Дохиара преподобного Неофита.

3. В XVII веке произошло чудо. Монах Нил проходил возле иконы с горящей лучиной по долгу службы в трапезную. Однажды инок услышал голос, который велел ему не приближаться к иконе с лучиной. Монах подумал, что это шутки братии и продолжал ходить с лучиной. Тогда он снова услышал тот же голос и ослеп. В горьком раскаянии молился Нил пред иконой Божией Матери, умоляя о прощении и получил исцеление.

4. Богородица Сама назвала образ «Скоропослушницей». Она повелела Нилу возвестить всей братии: «С этой поры будет именоваться сия икона Моя «Скоропослушницею», потому что скорую всем, притекающим к ней, буду являть милость и исполнение прошений».

5. Праздник в честь иконы отмечается 22 ноября (по новому стилю), но только в самом монастыре Дохиар чествование перенесено на Покров Божией Матери, чтобы придать празднованию большей торжественности.

6. Образ представляет собой фреску, написанную в нише наружной стены перед входом в трапезную.

7. В 90-х годах XX века фреску реставрировали: когда археологи сняли серебряную позолоченую ризу с иконы, оказалось, что на фреску наложен холст. Этот холст сняли, отреставрировали, поместили в резной киот. Так в монастыре оказалось две иконы.

8. Изображение на холсте появилось так: когда в 1831 году Афон был освобожден от турок, святогорцы восприняли это как чудо Божией Матери. В честь этого события игумены монастырей решили украсить чтимые иконы. Монах-иконописец Никифор повторил образ «Скоропослушницы» на холсте и закрепил его поверх фрески.

9. С иконы «Скоропослушница» сделано множество списков, многие из которых чудотворные.

10. Перед иконой молятся о духовном прозрении, об исцелении болезней зрения, об избавлении от хромоты. Но прежде всего, когда не знают, как поступить - в растерянности и недоумении.

Фото: logoslovo.ru

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".