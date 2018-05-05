Великая тайна Афона: "ларец с драгоценностями"

Схимонах Иосиф Ватопедский писал: «Афон... Произнеся это слово, невольно хочется сделать паузу, чтобы хоть на мгновение почувствовать, что за ним стоит. Кажется, это закрытый ларец с драгоценностями, познать который не всякому дано».

Действительно, Святая Гора - это совершенно особое место, где молитва за весь мир не прекращается ни на секунду. Мы попытаемся хотя бы на мгновение приоткрыть «ларец с драгоценностями» и рассказать, чем же так необыкновенна монашеская республика.

Первым, что замечают паломники с моря, еще не ступив на Святую Гору, это природа Афона.

Византийский богослов Никифор Григора ее описал так: «Гора Афон достойна удивления как потому, что отличается весьма благорастворенным воздухом, так и потому, что украшена обильной и разнообразной зеленью и весьма щедро удовлетворяет эстетическому чувству ее обитателей. Море, окружающее гору, придает ей еще больше прелести и удобства, не позволяя ей быть вполне островом и затрудняя чрез перешеек сообщение с материком. Словом, всюду здесь видны признаки добродетели - и в природе, и в подвижничестве обитателей. Гора доставляет желающим проводить на земле небесную жизнь большое удобство в отношении покоя».

Но, конечно же, наслаждение природными особенностями Афона, это не то, зачем ежегодно тысячи паломников посещают Святую Гору. Например, преподобный Паисий Святогорец рассказывал, что его первое впечатление от красот монашеской республики было неоднозначным: «До того как я приехал на Афон, слышал, что его называют уделом Божией Матери, и ожидал увидеть там цветы, фруктовые деревья... А когда приехал и увидел дикие каштаны да земляничные деревья, понял, что это удел духовный. Позже я ощутил присутствие и Самой Божией Матери в Ее уделе», - говорил святой.

Прежде всего, Афон это земной удел Богородицы. Иноки говорят, что присутствие Божией Матери здесь ощущают вполне реально.

«Правит и печется о всем здесь Она, Пречистая Богородица - Панагия, как зовут Ее греки, и это может ощутить на себе каждый. Монахи говорят: что бы ни задумал ты здесь - произойдет все равно иначе, чем задумал, но более разумно и попечительно для тебя. Не это ли проявление Ее всеприсутствия здесь, прикосновение Ее всепокрывающих рук?» - писал Иосиф Ватопедский.

Такая забота Богородицы о насельниках Ее земного удела и создает ту особую атмосферу, в которой существует молитвенная традиция афонитов. Преподобный Порфирий Кавсокаливит рассказывал, что когда молишься Господу на Святой Горе, испытываешь совсем другие чувства, чем когда совершаешь молитву в любом другом месте.

«Вхожу я в святую пещеру, такую, как пещера святого Нифонта или преподобного Нила на Святой Горе… Я еще не успеваю, и начать молиться, как уже само это освященное место отрывает меня от земли», - говорил преподобный.

Само время на Афоне течет совершенно иначе, чем в остальном мире. Это замечали многие паломники, кто хотя бы раз ступал на Святую Гору.

«На Афоне время пролетает очень быстро и буквально опережает события. С другой стороны, замедляется так, что начинает казаться, будто живешь здесь уже несколько месяцев. Вот такое «аномальное» место, этот Афон – монашеская страна со своим укладом и духовными сокровищами, открытыми для всех, но скрытыми до поры до времени для каждого…», - писал в своих путевых заметках протоиерей Украинской Православной Церкви Александр Акулов.

«Здесь, на Афоне, все чудесно и все проистекает как бы в другом временном измерении. Это нужно только суметь увидеть, почувствовать», - говорил Иосиф Ватопедский.

В то же время старец предупреждал, что паломникам не стоит слишком уж прельщаться природой Святой Горы и другими поверхностными наслаждениями. «Конечно же, Афон - не сказка и не райский уголок. Это место повседневного труда: и физического, и духовного; место непрестанного внутреннего подвига монашествующих; место слез и молитвы за весь мир, за нас грешных», - говорил Иосиф Ватопедский.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

