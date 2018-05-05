12 скитов Святой Горы Афон

Кроме монастырских обителей, на Святой Горе Афон действует множество скитов, в которых подвизаются монахи. Скиты на Афоне относятся к тому или иному монастырю, поэтому собственной земли у них нет, и в монашеском самоуправлении они не принимают участия.

Иноки в скитах ведут один из двух типов монашеской жизни: общежительный или идиометрический. По общежительному типу устроены только русские и румынские обители, в то время как все греческие скиты являются идиометрическими. Это значит, что монахи в этих скитах живут отдельно: каждый в своей келье. Все вместе они собираются на молитву или трапезу по воскресеньям либо на праздники. Это своего рода пограничная форма между совместным проживанием и отшельничеством.

Мы расскажем о некоторых наиболее известных скитах Святой Горы.

Скит Святой Анны

Эта обитель относится к главенствующему монастырю на Афоне – Великая Лавра. Скит был основан в XIV веке и считается одним из древнейших на Святой Горе. Монахи, которые здесь подвизались, отличаются строгостью в соблюдении устава: в мир не выезжают, ночью перед причастием не спят. В скиту хранится стопа матери Богородицы - праведной Анны.

Скит Кавсокаливия

Этот скит также относится к Великой Лавре и находится в трех часах ходьбы от нее. Основателем скита считается преподобный Максим. Центральный храм освящен в честь апостола Иоанна Богослова. Здесь хранится древняя икона «Страшный Суд», которая датируется X веком.

Скит Продром

Общежительный румынский скит, расположенный на высоте 250 метров над уровнем моря. Скит посвящен Иоанну Крестителю. Здесь хранится частица главы пророка, и чудотворная икона Божией Матери Продромитисса. Это достаточно молодая обитель, которая была основана в XIX веке выходцами из Молдавии Нифонтом и Нектарием.

Скит Малая Анна

Находится в 30 минутах ходьбы от скита Святой Анны. Кельи скита выстроены на крутой скале и с моря напоминают ласточкины гнезда. Согласно церковному преданию, первыми подвижниками, которые обустроили в этой местности келью, были преподобный Дионисий Ритор и ученик его Митрофан.

Андреевский скит

Обитель общежительного типа относится к монастырю Ватопед. Скит основал вселенский Патриарх Афанасий в XVII веке. Спустя 100 лет другой патриарх Серафим выстроил на территории скита еще одну келью и две церкви: Покрова Богородицы и Андрея Первозванного. Благодаря внушительным размерам скита и красоте его еще называют дворцом. До революции 1917 года в скиту подвизались русские монахи, а сейчас здесь живут греческие иноки. Главная святыня скита – ковчег с лобной частью главы апостола Андрея Первозванного.

Скит Святого Димитрия (Лаккоскит)

Согласно церковному преданию, скит был основан в Χ веке. В XIV веке его населяли иноки сербского происхождения, и обитель относилась к монастырю Ватопед. Но потом скит был передан монастырю Святого Павла и его заселили выходцы из Молдавии. Соборный храм скита посвящен Великомученику Димитрию.

Скит Великомученика Пантелеймона

Это греческий скит, который относится к монастырю Кутлумуш. Скит был основан на месте обветшалой кельи в 1785 году иеромнахом Харлампием. Главный храм скита был построен спустя 6 лет и посвящен святому Пантелеймону. Насельники скита свято чтят чудотворную икону Великомученика Пантелеймона, которая датируется XVIII веком.

Ильинский скит

Скит основал преподобный Паисий Величковский. Когда в XVIII веке преподобный подвизался на Афоне, братия монастыря Пантократор предоставила Паисию Величковскому небольшую келью. Вскоре вокруг преподобного стали собираться ученики, появлялись новые кельи, и в 1892 году образовался уже полноценный скит. Соборный храм скита посвящен пророку Илье и был построен в 1900 году. В этом скиту в свое время подвизалось много выходцев с Украины – запорожских казаков.

Новый Скит

Скит был основан в XVIII веке и относится к монастырю Святого Павла. Историки утверждают, что найденные на месте обители древние захоронения и монеты могут свидетельствовать о том, что в дохристианскую эпоху здесь был один из городов античного Афона. Основное занятие здешних иноков – иконопись. В Соборном храме скита хранятся две особо почитаемые чудотворные иконы: образ Христа Пантократор и образ Божией Матери Сладкое Лобзание. Главные святыни обители - это мощи святых подвижников Православной Церкви: священномученика Харлампия, Василия Великого, святого Пантелеймона и других преподобных.

Благовещенский скит

Относится к монастырю Ксенофонт. Был основан в 1766 году иеромонахом Сильвестром и монахами Ефремом и Агапием. В этом же году был возведен соборный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Сейчас это греческий скит, который, к сожалению, заселен не полностью, но ранее обитель принадлежала русскому Свято-Пантелеимоновому монастырю.

Скит Старый Русик

Уже из названия ясно, что это русская обитель, которая относится к Свято-Пантелеимоновому монастырю. Скит был основан в XII веке монахами, которые желали вести уединенный образ жизни. Во второй половине XIX века в скиту были построены храмы в честь святого Пантелеимона и иконы Божьей Матери «Почаевская».

Ксилургу

Это еще один скит, который относится к русскому Пантелеимоновому монастырю. Он построен на восточном склоне Святой Горы и спрятан в чаще густых лесов. Согласно церковному преданию, Ксилургу основали дружинники святой княгини Ольги в X веке. Соборный храм скита освящен в честь Успения Богородицы. В 1885 году был построен новый двухэтажный братский корпус с параклисом во имя святых Кирилла и Мефодия. Еще скит называют «Богородица».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".