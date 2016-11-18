Почил один из ученых отцов Афона - Иоаким Врахньотис из монастыря Хиландар

Как стало известно, 17 ноября скончался иеромонах монастыря Хиландар старец Иоаким, который проживал в келии св. Николая во Врахньоти, в Кареи.

Блаженный иеромонах Иоаким был примерным представителем современного афонского монашества.

Прожил большую часть своей жизни на Афоне, отказавшись от академической карьеры и, конечно, успешной светской жизни.

Он был монахом-исихастом и одним из современных ученых отцов Афона. Ревностно исполнял обязанности настоятеля храма Протатон.

Многие из монахов, которые его знали, свидетельствуют о его спокойном нраве и миролюбии духа. Он любил молитву и пост, был послушным, скромным и боголюбивым.

Если к нему обращались, обстоятельно объяснял, учил Божественным истинам и подлинным знаниям о Боге.

Он сотрудничал с Богословским факультетом теологической школы в Салониках, куда ежегодно приезжал по приглашению профессора Панайотиса Скалци и проводил занятия, оставив прекрасное впечатление у студентов. Был также страстным проповедником, и его регулярно приглашали метрополии и церкви для проповеди.

Отметим также, что афонский монах в светской жизни был ассистентом профессора университета Андреа Теодору в области литургики и риторики, учился во Франции, принимал участие в интервью относительно классической музыки на греческом радио, имел блестящее светское образование, обладал высокими культурными навыками - и все это он оставил ради любви ко Христу и Деве Марии и стремления к монашеской жизни исихаста.

romfea.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".