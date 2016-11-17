Появились фото новых царских врат в монастыре Дионисиат, которыми заменят 500-летние

На Святой Горе Афон в монастыре Дионисиат в скором времени появятся новые царские врата, которые изготовил грузинский резчик по дереву Николоза Бадурашвили.

Как сообщает грузинский сайт shin.ge, возраст старых врат – 500 лет. Они неоднократно проходили реставрацию, но по причине солидного возраста были помещены в Афонский музей в качестве экспоната.

Сделать новые врата взялся Николоза, который с юного возраста занимается резьбой по дереву и выполнял работы для храмов и монастырей Грузии, а также афонских обителей Дохиар и Ватопед.

Сам художник признается, что работа над новыми царскими вратами монастыря Дионисиат заняла у него более 9 месяцев. Но окончательно врата еще не готовы – мастеру предстоят работы по расцветке и позолоте.

«Новые врата почти аналогичны старым. Лишь нижние детали были настолько повреждены временем, что мне предложили самостоятельно придумать их декор. Определенные детали были утверждены по моим схемам. Было принято решение вырезать на вратах грузинскими буквами имя и фамилию автора этого произведения - Николоза Бадурашвили, чем я очень горжусь», - рассказал мастер.

Художник добавил, что детали орнамента врат не слишком отличаются друг от друга, но все же ни одна из них не повторяется в точности.

«Сами врата дубовые, но орнамент изготовлен из древесины лесной груши – панты, доставленной из Грузии. Причем конструкция врат позволяет разобрать и собрать их в случае, если понадобится реставрация», - пояснил Николоза Бадурашвили.

Грузинский мастер рассказал, что во время работы над вратами жил в келье монастыря и исправно посещал богослужения на выходные и в праздничные дни.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".