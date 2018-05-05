Секреты древнего распева афонских монахов

В Пиреях (Салоники) состоялось собрание, посвященное древней музыкальной традиции Афона и известным современным псалмопевцам.

Настоятель храма Успения Богородицы в Аттике протоиерей Феодор Хрисоландис и соучредитель школы песнопения Константин Бусдекис, представили тему "Афонский распев, традиции на протяжении веков".

Это мероприятие является частью программы "Приход в действии...".

По словам протоиерея Феодора Хрисоволандиса, псалмопевцы Святой Горы не выражают свои личные чувства, личное благочестие, когда поют псалмы, но свою веру, веру людей во Христа.

Он также отметил, что псалмопевцы не конкурируют с противоположным певчим, они не заботятся, чтобы петь вправо или влево. Для них Церковь не место для отдыха, и они не актеры для народа Божия, чтобы вызвать восторг или удовлетворить психологические и эстетические потребности зрителя пением. Они не певцы, которые используют свой голос, чтобы продемонстрировать свои художественные навыки.

"Воспевая псалмы, они отказаться от себя. Они поют и забывают, что поют. Они не верят в свою значимость и свои способности. Воспевание псалмов для них не является индивидуальным достижением, это не искусство для искусства, то есть не самоцель. Они поют для других не резко, а смиренно", - отметил протоиерей Феодор.

Свое выступление он посвятил покойному отцу Дионисию Фирфирису, одному из крупнейших и наиболее представительных псалмопевцев нашего времени.

Те, кто знал его пение в юности, считал, что Богородица дала ему этот дар.

Родился в 1912 году, рос сиротой без матери, пришел к Карею на Афон в 1920 году в возрасте 8 лет вместе со своим отцом и работал в монастыре Ватопед.

Он стал монахом в 1928 году и в 1930 году был рукоположен в сан диакона, в этом звании и остался до конца жизни. Принял схиму в старости, в 1975 году. Умер 24 марта 1990 года после причастия на литургии Преждеосвященных Даров.

Псалмопевцем стал с 1930 года, в возрасте 18 лет. Его учителем был знаменитый диакон Синесиос Ставроникитьянос, который изучал музыку в Стамбуле.

Он выделялся своей приверженностью к Афонскому Уставу. Был очень отзывчивым, у него не было эгоизма, никогда не заботился, был ли он первым или последним.

Продолжая, отец Хрисоволандис подчеркнул, что речь идет о давней традиции распева афонских отцов в наше время, что требует искать и углубить исполнение псалмов, чтобы правильно исполнять песнопения.

В заключение он сделал краткую ссылку на других псалмопевцев в Карее, с которыми пел отец Дионисий. Это Папа Гавриил Макавос, дьякон Иоасаф, иеромонах Андреас Теофилопулос, монах Милетиос Сикьотис, иеродьякон Иоаннис и монах Макариос Бузикас

Завершая свою речь отец Хрисоваландис сказал:

"Соблюдением традиции отцы находят истинную свободу. Всегда выбирают традиционные элементы, они не верят, что традиция мертва или формальная имитация прошлого. Отец Дионисий принадлежит будущему, бесценной части великой музыкальной традиции эллинизма".

Продолжая тему, Константинос Буздекис отметил, что монахи Афона в трудные времена спасли музыку, пение, обучение псалмам, способствуя распространению и дальнейшему их существованию.

Все эти века, византийская музыка менялась, и мы не можем точно знать, как пели старые псаломщики.

Но с начала XX века есть звуковые документы, и мы видим, что передача искусства псалмопения и так называемый стиль существовали в устной традиции.

Таким образом музыка не меняется в ее существенных элементах. Что изменилось, так это стиль, способ, которым псаломщики пели гимны и интерпретировали выражение. Стиль пения или выражения, может принимать различные формы, как это случилось на Афоне.

Как уже говорилось, нужно петь, чтобы слушать Бога, а не людей. Это дух отцов. Во-первых, нужно воспринимать пение духовно, а затем - музыка.

И это не случайно, что определенный стиль, который исходит из традиции, развивается на Святой Горе.

synodoiporia.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".