В Греции фотографы из четырех стран презентовали фотографии Афона за период более 40 лет

В городе Катерини (Греция) открылась фотовыставка под названием "Афон: взгляд через фотографии", где представлены уникальные черно-белые фотографии о жизни монахов в прошлом, а также природный ландшафт, повседневная жизнь, традиции современных афонских старцев.

Выставка организована совместно с митрополией Китруса, Катерини и Платамона, муниципалитета Катерини в сотрудничестве с Афонским центром города Салоники.

На выставке представлены фотографии, которые были сделаны на горе Афон за время поездок с 1975 по сегодняшний день четырьмя фотографами: Али Боровали из Турции, Збигневым Кош из Польши, Зораном Пургер из Сербии и Валерием Близнюком из России.

"Наша Святая митрополия и город Катерини открывает выставку четырех иностранных выдающихся художников, которых принимали ряд самых важных музеев и выставочных залов мира. На фотографиях выставки "Святая гора Афон: взгляд через фотографии» раскрывается большое художественное повествование, которые помогает нам представить и в некоторой степени почувствовать, что испытывает паломник, когда он посещает Святую Гору. Изображения монашеской жизни на Афоне с большим чувством и глубоким знанием фотографии раскрывают ее сущность через опытный взгляд профессионалов. Они передают очарование центра православия, истории и духовности, внутреннего богатства и аскетической жизни монахов. Я надеюсь, что посетители этой выставки почувствуют не только внешнюю, но и духовную красоту Афона", - отметил на открытии выставки блаженнейший митрополит Георгий.

Затем директор Афонского центра Афанасий Дурос познакомил присутствующих с тематикой фотовыставки, детально объяснил изображения редких снимков.

vimaorthodoxias.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".