Георгий Победоносец и Афон: праздник в монастыре Зограф - уникальные фото со Святой Горы

Православная Церковь 16 ноября празднует обновление храма великомученика Георгия Победоносца в Лидде (современное название города Лод в Израиле).

На Святой Горе Афон не одну сотню лет стоит монастырь, построенный в честь Георгия Победоносца, который называется Зограф.

Вчера, в 19.00, накануне праздника, в монастыре началось праздничное бдение, которое продлилось всю ночь и закончилось сегодня в 11.00. Один из паломников передал Благотворительному фонду "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" фото с торжеств в монастыре Зограф по случаю обновления храма великомученика Георгия Победоносца в Лидде, которые мы публикуем.

Как известно, обитель Зограф была основана в 919 году тремя братьями: Иоанном, Моисеем и Аароном. Когда братья построили на Святой Горе церковь, то долго не могли понять, какому святому ее посвятить, и какой образ написать первым. Они вышли из храма и стали молиться Господу. Когда братия вернулись в церковь, то увидели на приготовленной доске для иконы лик святого Георгия. Так Господь явил свою волю, а нерукотворный образ до сих пор хранится в обители. Также в монастыре хранятся мощи великомученика Георгия и капли его крови.

В афонской обители Ксенофонт в честь Георгия Победоносца освящен соборный храм. В этом монастыре хранится чудотворная икона святого, которая датируется XI веком. Согласно преданию, эту икону язычники бросили в огонь, но один благочестивый христианин выхватил ее из пламени и бросил в море, чтобы погасить огонь. Икона по морю и приплыла к берегам Афона, где ее нашли насельники монастыря Ксенофонт.

Также в обители Ксенофонт хранится часть руки Георгия Победоносца. Эта святыня в 2013 году, по просьбе Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира, побывала в Украине.

Согласно церковному преданию, во времена правления благочестивого императора Константина, в IV веке христиане выстроили в Лидде храм в честь великомученика Георгия Победоносца. Ко дню освящения храма, сюда были перенесены мощи святого. Это произошло 16 ноября (3 ноября по старому стилю). В византийскую эпоху церковь стала одним из важнейших центров паломничества христиан, но в X веке мусульмане сожгли храм. В XII веке храм был восстановлен, но вскоре был превращен в мечеть. В конце XIX века православные выкупили у мусульман этот храм и вновь превратили его в христианскую церковь, освятив 16 ноября - в тот же день, когда храм был освящен впервые.

Как известно, святой был воином и состоял на службе у императора Диоклитиана. Правитель был безжалостным мучителем христиан, надеясь возродить отмирающее язычество. Святой Георгий видел жестокие гонения на христиан, и сострадал им. Он раздал все свое имущество бедным и явился ко двору правителя, объявив себя христианином.

Святой обличил императора в жестокости и несправедливости. Император велел Георгию отречься от Христа, но святой не сделал этого. Тогда слуги царя заключили Георгия в темницу и стали изощряться в пытках: святого били, клали на грудь тяжелый камень, заставляли бегать в сапогах с гвоздями внутри. Но палачи так и не смогли заставить Георгия принять язычество. Тогда император приказал отрубить голову святому, и Георгий отошел ко Господу.

В церкви в Лидде сохранились не только мощи святого, но и кандалы, которыми мучители приковывали Георгия Победоносца. Паломникам после молитв перед мощами святого, иногда предлагают надеть на себя эти кандалы. Есть свидетельства что, это помогает избавиться от болезней.

Редакция "УНИАН-Религии" и БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" благодарит Юрия за предоставленные фото и поздравляет с Днем ангела!

Дорогие друзья! Если ваше пребывание на Афоне совпало с праздником в одном из монастырей Святой Горы, присылайте фото на электронный адрес press@athos-ukraine.com. Фото будут опубликованы в тот же день, и вы сможете разделить радость празднования с десятками тысяч православных христиан.